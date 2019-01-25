24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4516:3018:5520:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)

  2. استطلاع يرصد انحدار ثقة الفرنسيين في الإعلام (5.00)

  3. محاربة الفقر (5.00)

  4. نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)

  5. الجيش الفنزويلي يتعهد بالولاء للرئيس مادورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | شقيقة اللاعب سالا تطلب المساعدة: لا يزال حيا

شقيقة اللاعب سالا تطلب المساعدة: لا يزال حيا

شقيقة اللاعب سالا تطلب المساعدة: لا يزال حيا
هسبريس - إفي
الجمعة 25 يناير 2019 - 12:40

طالبت شقيقة اللاعب الأرجنيتني إيميليانو سالا، الذي كان يسافر على متن طائرة اختفت الاثنين الماضي أثناء عبورها قناة "المانش" على الشبكات الاجتماعية بالمساعدة "لكي لا يتوقف البحث"، مؤكدة أن ايميليانو لا يزال حيا.

وقالت رومينا في مقطع فيديو والدموع تنهال من عينيها "أطلب من الجميع المساعدة سواء بتغريدة أو بصورة لكي لا يتوقف البحث. يجب العثور عليه، لنضغط. من فضلكم، سعدوني. إنه لا يزال حيا. أطلب منكم من فضلكم أن تساعدوني".

وأعلنت شرطة جزيرة جورنسي ظهر الخميس أنها لم تعد تبحث بشكل نشط بعدما لم ترصد "أي أثر للطائرة أو الطيار أو الراكب".

وأعلنت قوات الأمن أن ثلاث طائرات وخمس مروحيات قامت بـ80 ساعة من البحث عن الطائرة الصغيرة التي أقلعت الاثنين من نانت (فرنسا) في اتجاه كارديف (بريطانيا)، حيث كان اللاعب يتوجه لناديه الجديد كارديف سيتي الويلزي.

وبعد هذا النبأ، تحدث والد اللاعب لوسائل الإعلام للمطالبة باستمرار البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - التشعالق الجمعة 25 يناير 2019 - 12:53
الطايرة اختطفتها كاينات فضائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.