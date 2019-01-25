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كُتّاب وآراء
شقيقة اللاعب سالا تطلب المساعدة: لا يزال حيا
طالبت شقيقة اللاعب الأرجنيتني إيميليانو سالا، الذي كان يسافر على متن طائرة اختفت الاثنين الماضي أثناء عبورها قناة "المانش" على الشبكات الاجتماعية بالمساعدة "لكي لا يتوقف البحث"، مؤكدة أن ايميليانو لا يزال حيا.
وقالت رومينا في مقطع فيديو والدموع تنهال من عينيها "أطلب من الجميع المساعدة سواء بتغريدة أو بصورة لكي لا يتوقف البحث. يجب العثور عليه، لنضغط. من فضلكم، سعدوني. إنه لا يزال حيا. أطلب منكم من فضلكم أن تساعدوني".
وأعلنت شرطة جزيرة جورنسي ظهر الخميس أنها لم تعد تبحث بشكل نشط بعدما لم ترصد "أي أثر للطائرة أو الطيار أو الراكب".
وأعلنت قوات الأمن أن ثلاث طائرات وخمس مروحيات قامت بـ80 ساعة من البحث عن الطائرة الصغيرة التي أقلعت الاثنين من نانت (فرنسا) في اتجاه كارديف (بريطانيا)، حيث كان اللاعب يتوجه لناديه الجديد كارديف سيتي الويلزي.
وبعد هذا النبأ، تحدث والد اللاعب لوسائل الإعلام للمطالبة باستمرار البحث.