مزراوي يتحول إلى لاعب وسط مع أجاكس أمستردام

أوعنا بلعيد

وَظَّفَ الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، الدولي المغربي نصير مزراوي، في مركز جديد بعدما أشركه لاعب وسط بدلا من مركزه الأصلي مدافع (ظهير أيمن) خلال المباراة التي جمعت ناديه بهيرنفين ضمن ربع نهائي كأس هولندا.

وفاجأ تين هاج، مدرب أجاكس، عشاق النادي وأنصاره الذين تقاطروا على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، الذي احتضن مباراة الفريق أمام ضيفه هيرنفين، برسم ربع نهائي كأس هولندا، عندما غيَّر مركز المدافع المغربي نصير مزراوي، وأشركه لاعب وسط ميدان.

وقدَّم النجم المغربي أداء لافتا خلال الدقائق 29 التي خاضها أساسيا، بعد أن تمكن من افتتاح حصة التهديف لفريقه في الدقيقة الثالثة وأضاف زميله دوني فان دي بيك هدفين، فيما قلص النتيجة للفريق الضيف اللاعب بيلي فان امرسفورت، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحَرمت الإصابة النجم المغربي مزراوي من إكمال المباراة بعدما غادر اللقاء في الدقيقة التاسعة والعشرين، خلال المواجهة التي عرفت مشاركة مواطنه حكيم زياش أساسيا، فيما بقي كل من عصام المعاش وزكرياء لبيض حبيسي دكة البدلاء.

وأشاد متتبعون بالأداء الكبير الذي ظهر عليه نصير مزراوي، رغم إشراكه لاعب وسط حيث قدم الإضافة لفريقه وأراح أعصاب زملائه بهدفه المبكِّر في شباك الفريق المنافس، وبدوره تألَّق حكيم زياش خلال مجريات اللقاء وكان همزة الوصل بين خط المنتصف ومهاجمي الفريق بفضل تمريراته الدقيقة وتحكمه في الكرة وقراءته الجيدة لتحركات زملائه.

وعلَّق عشاق "أسود الأطلس" على أداء مزراوي ومركزه الجديد، مشيرين إلى أن على الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب "الأسود" التفكير في إشراك مزراوي لاعب وسط من أجل التغطية على رحيل عدة لاعبين إلى الدوريات الخليجية مع إشراك نبيل درار، لاعب فنربخشة التركي، والذي استعاد مركزه الأساسي رفقة ناديه في مركز الظهير الأيمن، ليستفيد المنتخب من ثنائية درار ومزراوي والاعتماد عليهما بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة.

وقال آخرون إن مدرب أجاكس ربما يستعد لتجهيز الخلف للاعب فرانكي دي يونغ، لاعب الوسط الذي تعاقد رسميا مع فريق برشلونة الإسباني بعقد يمتد لخمسة مواسم على أن ينضم إلى فريقه الجديد بنهاية الموسم، ويُشرك مزراوي في خط الوسط ليعتاد على مركزه الجديد بخطط مدربه.