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الرئيسية | رياضة | واد زم يُراهن على عتبة لتطوِير حرَّاس المرمى

واد زم يُراهن على عتبة لتطوِير حرَّاس المرمى

واد زم يُراهن على عتبة لتطوِير حرَّاس المرمى
أوعنا بلعيد
السبت 26 يناير 2019 - 06:23

يَنتظِر مسؤولو فريق سريع واد زم لكرة القدم، من الوافد الجديد يونس عتبة، تقديم الإضافة أثناء إشرافه على تداريب حراس المرمى فور انضمامه إلى الطاقم التقني الذي يشرف على قيادته المصري طارق مصطفى، مدرب الريكوز.

وقام المكتب المسير لفريق "الرابيد" بتعيين يونس عتبة، ضمن أفراد الطاقم التقني ليشغل منصب مدرب الحراس خلفا لناصر بوعزة، الذي انفصل عن الفريق، فيما تراهن مكونات النادي على الوافد الجديد لتحقيق نتائج إيجابية في شطر الإياب بتطويره لمستوى الحراس.

وفَضَّلت إدارة الريكوز الاستنجاد بخدمات الحارس السابق لعدد من الأندية المغربية، من بينها الرجاء الرياضي من أجل الإشراف على تداريب الحراس بعقد يمتد إلى نهاية الموسم مع إمكانية تجديده لموسم آخر إن كان في مستوى التطلعات.

وجاء تعيين يونس عتبة، بطلب من المصري طارق مصطفى، الذي أخبر إدارة الفريق بحاجته إلى مدرب لحراس المرمى ليستقر المكتب المسير على تكليف الحارس سالف الذكر، والذي يراهن عليه "الريكوز" لتطوير مستوى الحراس ما سيمكنهم من التصدي للعديد من الأهداف لاسيما أن شباك الفريق قد استقبلت 15 هدفا بعد مرور 14 جولة.

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