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الرئيسية | رياضة | الشهب الاصطناعية تغرّم "فارس عين أسردون"

الشهب الاصطناعية تغرّم "فارس عين أسردون"

الشهب الاصطناعية تغرّم "فارس عين أسردون"
أوعنا بلعيد
السبت 26 يناير 2019 - 03:30

كما كان مرتقبا، تسبب جمهور فريق رجاء بني ملال لكرة القدم في عقوبة مالية لناديه، بسبب إيقاده للشهب الاصطناعية التي أدَّت إلى توقيف المباراة التي جمعته بالنادي القنيطري ضمن مجريات الجولة السادسة عشرة بمسابقة الدوري المغربي الاحترافي بالقسم الثاني.

وقررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاقبة "فارس عين أسردون" بفرض غرامة مالية عليه قدرها 37.500 درهما، بسبب احتفالية جماهيره أمام النادي القنيطري عقب استعمالها للشهب الاصطناعية بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

كما قضت اللجنة سالفة الذكر بإيقاف محمد التسولي، لاعب فريق الوداد الرياضي الفاسي، لمباراة واحدة نافذة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي جمعية سلا والتي جرت أطوارها بالمركب الرياضي لمدينة فاس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تحت قيادة الحكم محمد النحيح.

بدوره تعرَّض كل من أنس الضاوي، لاعب فريق الراسينغ الرياضي، وعثمان نور، لاعب شباب أطلس خنيفرة، للإيقاف لمباراة واحدة نافذة بعد طردهما في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بهزيمة خنيفرة بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جرى في ملعب الأب جيكو بقيادة الحكم عبد العزيز لمسلك.

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