أندية أوروبية وآسيوية ترغب في خدمات بنعطية

أوعنا بلعيد

انْهَالَتِ العروض الاحترافية على الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي، من قبل العديد من الأندية الراغبة في ضمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية بعد علمها برغبة الكابيتانو بمعية وكيل أعماله في إيجاد صيغة للرحيل وإقناع "السيدة العجوز" بالانتقال إلى فريق آخر.

وأَصبح مستقبل قائد المنتخب الوطني المغربي أكثر غموضا بعدما أبدى رغبته في الخروج من ناديه خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بغية الظفر بدقائق لعب أكثر لاسيما أن ذلك لم يعد متاحا في فريقه الحالي بسبب تفضيل الإيطالي ماسيميليانو أليغيري، مدرب اليوفي، لثنائية بونوتشي وجورجيو كيليني، في قلبي الدفاع.

وحسب مصادر صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية المختصة في أخبار الانتقالات، فإن بنعطية، تلقى أزيد من 5 عروض من القارتين الآسيوية والأوروبية، من قبل أندية ترغب في ضمه من بينها نادي الاتحاد السعودي وتجديد مارسيليا لرغبته في التعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى مجموعة من الأندية الصينية.

ورغم أن إدارة الدحيل القطري نفت التقارير التي ربطت مستقبل بنعطية بفريقها، فقد أشارت مصادر أوروبية وعربية إلى استعداد المكتب المسير للفريق القطري لتقديم 25 مليون أورو لفريق يوفنتوس من أجل السماح لبنعطية بالرحيل وضمه إلى دوري نجوم قطر.

وحسب المصادر دائما، فقد ركّزت الأندية سالفة الذكر على إغراء مدافع "الأسود" بتقديم عروض مالية مهمة له، تتعلق بمنحة التوقيع وراتب يضاعف ما يحصل عليه رفقة اليوفي بالإضافة إلى الحوافز المالية التي سيتضمنها عقده الجديد.

وطَفَا اسم فريق مارسليا الفرنسي على السطح من جديد بعدما توجَّه اللاعب سالف الذكر إلى فرنسا، دون تحديد الأسباب وهو ما فتح باب التكهنات حول قرب انتقاله إلى فريق الجنوب الفرنسي الراغب بدوره في الاستفادة من خدماته بعد محاولة الإسباني أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لـ O.M في الظفر ببطاقة اللاعب.

وسبق لأندية بوروسيا دورتموند وشالكة من ألمانيا وأرسنال وفولهام من الدوري الإنجليزي وأنتر ميلان وجاره أيس ميلان من إيطاليا، أن أبدت رغبتها جميعا في الاستفادة من خدمات بنعطية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ومحاولة استغلال رغبته بالخروج من فريقه الحالي رغم تشبث المدرب أليغري بخدماته.