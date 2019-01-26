بنشرقي يقُود التشكيلة المِثالية في دوري "الليغ 2"

أوعنا بلعيد

اخْتِيرَ الدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب لانس الفرنسي لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي في القسم الثاني، بعد مستواه المتميز نهاية الأسبوع ومنحه لثلاث نقاط غالية لناديه أمام مضيفه نانسي.

وجاء اختيار المهاجم المغربي ضمن التشكيلة المثالية في الأسبوع من قبل رابطة الدوري الفرنسي بعد مساهمته بهدفي الفوز لفريقه لانس أمام مضيفه نانسي ضمن مجريات الاسبوع 21 خلال المباراة التي جرت فوق أرضية ملعب بوليرت ديليليس، وانتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

ومَنَحَ بنشرقي اللاعب السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي النقاط الثلاثة لفريقه لانس بعدما سجَّل هدفي اللقاء، ليرفع بذلك رصيد ناديه من النقاط إلى 35 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب عقب تحقيقه للفوز العاشر مقابل ستة تعادلات وخمس هزائم.

وأصبح مستقبل المهاجم المغربي مرتبطا بالانتقال إلى الدوري السعودي من جديد بعدما أعلن حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، توصله إلى اتفاق شبه نهائي بخصوص ضم بنشرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لافتا إلى أن حسم الصفقة يتوقف على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال المسؤول السعودي سالف الذكر إن إدارة الوحدة خاطبت "الفيفا" لمعرفة ما إذا كانت بطولة السوبر السعودي معتمدة بشكل رسمي من عدمه، لإنهاء صفقة التعاقد مع المهاجم السابق للوداد الرياضي، مضيفا في الوقت ذاته: "قوانين الفيفا لا تسمح للاعبين بالمشاركة مع 3 أندية في موسم واحد، وبالتالي فإن عدم اعتماد السوبر السعودي بطولة رسمية سيمهد للتعاقد مع بنشرقي، والعكس صحيح".