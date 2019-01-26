24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:25
|13:45
|16:31
|18:56
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوار مع صديقٍ "وهّابي" حول مفهوم "القِوامَة"
- البرلمان والساعة القانونية
- "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني
- هكذا تخدم اتفاقية الصيد شراكة "رابح - رابح" بين المغرب وأوروبا
- حقوقيات يطالبن بمبدأ المناصفة في "المستشارين"
أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)
ضرورة انسحاب المغرب من الجامعة العربية ومنظمة الفرنكوفونية (5.00)
ماكدونالد: هذه آفاق العلاقات المغربية البريطانية بعد تطبيق "بريكسيت" (5.00)
المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)
- "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني - (100)
- العثماني: أشعر بآلام التجار .. ولا زيادة في "البوطا" دون تشاور - (79)
- الديالمي: الإرهابيون "حَراكو الجنة" .. والجنس خارج الزواج مقبول - (74)
- "مثلي مراكش" يكشف عن طلبه اللجوء إلى كندا لبدء حياة جديدة - (65)
- أزمة فنزويلا و"رحيل" مادورو .. مصائب البوليساريو فوائد للمغرب - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قضية أوساغونا .. الرجاء يرفُض حكم "الفيفا"
عَلمت "هسبريس" من مصادر رجاوية، أن إدارة الفريق رفضت الإذعان لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقررت اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "طاس" لاستئناف القرار القاضي بتغريم الفريق مبلغ 372 مليون سنتيم لفائدة المهاجم النيجيري السابق كريستيان أوساغونا.
وكانت "الفيفا" قد أصدرت قرارها بتغريم الرجاء لمبلغ 372 مليون سنتيم مستحقات مالية عالقة في ذمة الفريق لصالح المهاجم النيجيري كريستيان أوساغونا، الذي رفض الانضمام إلى تداريب النادي في وقت سابق إلى حين التوصل بكل ما يدين به للفريق.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الرجاء قرر استئناف العقوبة المالية الصادرة في حقِّه، معتبرا إياها مبالغ فيها لاسيما أن اللاعب المستفيد لم يحترم بنود عقده المبرم رفقة الفريق، وقرر في وقت سابق المغادرة لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الخليجي، عقب احتجاجه على عدم توصله بمستحقاته المالية.
ويَنتظِر مسؤولو الرجاء أن تحكم (الطاس) لصالحهم لاسيما أنهم قدموا دفوعاتهم التي تؤكد حقوقهم التي لم يحترمها اللاعب وأبرزها يتعلق ببنود العقد المبرم بين الطرفين وكيف أنه كان فسخا للعقد من جانب واحد بسبب تمرُّد اللاعب ورفضه الالتحاق بالتداريب.
وكان أوساغونا قد قرر مغادرة الرجاء مطلع الموسم الكروي 2015 قبل نهاية عقده الذي كان يربطه وقتئذ بـ"النسور الخضر" لغاية 2017، ورفض خوض التداريب مع المجموعة وهو ما دفع المكتب السابق برئاسة بودريقة، إلى رفع شكوى ضد اللاعب لدى جامعة الكرة.
ورَبَطَ اللاعب سالف الذكر عودتة إلى مران الفريق بتوصله بكافة مستحقاته المادية العالقة واشترط الحصول على كل ما يدين به للفريق، وهو ما اعتبرته الإدارة الرجاوية ليا للذراع ومحاولة اللاعب التهرب من احترام بنود عقده ما اضطر الطرفين إلى رفع نزاعهما للـ"فيفا" وتم البت لصالح المهاجم النيجيري.