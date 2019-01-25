مدرب الأرجنتين يأمل في عودة ميسي إلى المنتخب

هسبريس - رويترز

عبر ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن أمله في عودة القائد ليونيل ميسي إلى منافسات كرة القدم الدولية قائلا إنه سيبحث مع مهاجم برشلونة سبل إنهاء ابتعاده الاختياري عن المنتخب.

وقرر ميسي الحصول على راحة من تمثيل المنتخب بعد مشاركة أخرى محبطة في كأس العالم حيث خرجت الأرجنتين من الدور الثاني.

ولم يتحدث ميسي عن عودته في كأس كوبا أمريكا، التي تنطلق نسختها الجديدة في البرازيل في يونيو المقبل، لكن المدرب المؤقت للمنتخب قال بعد سحب القرعة إنه يأمل في عودة المهاجم الملهم خلال مباريات ودية في مارس المقبل.

وقال سكالوني "سنتحدث مع ميسي قبل اعلان القائمة في مارس عندما يكون الوقت مناسبا للحديث". وتنافس الأرجنتين، الساعية لإنهاء صيامها عن لقب كوبا أمريكا منذ 1993، ضمن المجموعة الثانية بجانب كولومبيا وباراغواي وقطر المشاركة ببطاقة دعوة.