24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادث مروع في ولاية أمريكية يتسبب في وفاة 3 أشخاص
- التنمر عبر الإنترنت .. جريمة يُعاقب عليها بالسجن في ميشيغان
- كيف كان يبدو مستقبل البشرية في 1900؟ .. توقعات فنان فرنسي
- حديث حول الهوية والشخصية المغربية
- نقش على مرمر شاهدتي
لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)
تسليم قاتل الطالب "إزم" للمغرب يستنفرُ فُلول البوليساريو بمدريد (5.00)
نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)
- مبروكي: المغربي يُهمل نظافته .. "الثور المْعْيافْ ما يْرْبّي كْتافْ" - (94)
- حفل فنان فرنسي في "عيد الحب" يؤجج غضب مناهضي التطبيع - (76)
- معتقلو الريف يفقدون "ثقة الدولة" والأسر تستنجد بمحامين أجانب - (75)
- العثماني: أشعر بآلام التجار .. ولا زيادة في "البوطا" دون تشاور - (73)
- "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي للملاكمة في تربص إعدادي بكوبا
يواصل المنتخب الوطني المغربي للملاكمة، منذ 8 يناير الجاري، تدريباته في معسكر مشترك في هافانا مع نظيره الكوبي، في إطار الاستعدادات للألعاب الإفريقية المقبلة.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للملاكمة أن الوفد الرياضي المغربي يتدرب مع نخبة من الملاكمين الكوبيين؛ من بينهم على الخصوص البطلان الأولمبيان لا كروز وارلين لوبيز، وثلاثة متوجين أولمبيين، جوهاني ارخيلاووس ولازارو ألفاريز وإيريسلاندي سافون، والبطل العالمي يوسفاني فيتيا.
وأضاف المصدر ذاته أن المنتخب المغربي للملاكمة يتكون من سعيد مورتجي وياسين بندادا، وعبد العزيز ميداني ومحمد حموت، وعبد الحق نادر، وزين العابدين، وطارق علالي، ويونس بعلا.
ويرافق هؤلاء الملاكمين، خلال هذه الفترة التحضيرية للاستحقاقات المقبلة والاستعدادات الأولمبية، كل من المدير التقني الوطني منير بربوشي، ومدربي المنتخب الوطني داغوبيرتو روخاس سكوت ومحمد المصباحي ويوسف سرور.
ويتضمن برنامج هذا المعسكر، الذي سيستمر إلى غاية 28 يناير، تداريب مكثفة ونزالات اختبارية أمام منافسين من أفضل مدرسة للملاكمة في العالم.
يذكر أن الرياضيين المغاربة والطاقم التقني استقبلوا، خلال إقامتهم في هافانا، من لدن بوغالب العطار، سفير المغرب في هافانا.