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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي للملاكمة في تربص إعدادي بكوبا

المنتخب المغربي للملاكمة في تربص إعدادي بكوبا

المنتخب المغربي للملاكمة في تربص إعدادي بكوبا
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 25 يناير 2019 - 17:50

يواصل المنتخب الوطني المغربي للملاكمة، منذ 8 يناير الجاري، تدريباته في معسكر مشترك في هافانا مع نظيره الكوبي، في إطار الاستعدادات للألعاب الإفريقية المقبلة.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للملاكمة أن الوفد الرياضي المغربي يتدرب مع نخبة من الملاكمين الكوبيين؛ من بينهم على الخصوص البطلان الأولمبيان لا كروز وارلين لوبيز، وثلاثة متوجين أولمبيين، جوهاني ارخيلاووس ولازارو ألفاريز وإيريسلاندي سافون، والبطل العالمي يوسفاني فيتيا.

وأضاف المصدر ذاته أن المنتخب المغربي للملاكمة يتكون من سعيد مورتجي وياسين بندادا، وعبد العزيز ميداني ومحمد حموت، وعبد الحق نادر، وزين العابدين، وطارق علالي، ويونس بعلا.

ويرافق هؤلاء الملاكمين، خلال هذه الفترة التحضيرية للاستحقاقات المقبلة والاستعدادات الأولمبية، كل من المدير التقني الوطني منير بربوشي، ومدربي المنتخب الوطني داغوبيرتو روخاس سكوت ومحمد المصباحي ويوسف سرور.

ويتضمن برنامج هذا المعسكر، الذي سيستمر إلى غاية 28 يناير، تداريب مكثفة ونزالات اختبارية أمام منافسين من أفضل مدرسة للملاكمة في العالم.

يذكر أن الرياضيين المغاربة والطاقم التقني استقبلوا، خلال إقامتهم في هافانا، من لدن بوغالب العطار، سفير المغرب في هافانا.

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