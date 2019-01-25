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كُتّاب وآراء
ميسي يدعو إلى مواصلة البحث عن اللاعب سالا
طالب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي السلطات بـ"عدم التوقف عن البحث" عن مواطنه إيميليانو سالا الذي اختفى ليل الاثنين الماضي أثناء تحليقه بطائرة كان يستقلها فوق بحر المانش.
وعبّر مهاجم فريق برشلونة عن مطلبه هذا من خلال رسالة نشرها عبر حسابه بـ(إنستغرام) وأظهر فيها دعمه أيضا لأقارب وأصدقاء اللاعب إيميليانو سالا.
وكتب ميسي "لطالما تواجدت هناك احتمالات لوجوده وخيط من الأمل، رجاء لا توقفوا عملية البحث عن إيميليانو، وكامل دعمي لأقاربه وأصدقاءه".
وجاء رد الفعل هذا بعدما علقت شرطة جزيرة جيرنزي أمس عملية البحث عن اللاعب قائلة أنه "لا يجري البحث حاليا" بسبب عدم العثور على "أية آثار للطائرة أو للربان أو الراكب".