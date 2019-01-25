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الرئيسية | رياضة | ساوثهامبتون ينتظِر الصيف لاستعادة سفيان بوفال

ساوثهامبتون ينتظِر الصيف لاستعادة سفيان بوفال

ساوثهامبتون ينتظِر الصيف لاستعادة سفيان بوفال
هسبورت - محمد فنكار
الجمعة 25 يناير 2019 - 23:49

يَنتظر فريق "ساوثهامبتون" الإنجليزي نهاية الموسم الكروي، وحلول موعد "المركاتو" الصيفي، من أجل استعادة لاعبه المغربي سفيان بوفال، المعار إلى فريق "سيلتا فيغو" الإسباني.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن "ساوثهامبتون" يدرس إمكانية استعادة لاعبه السابق والاستفادة منه، حيث يعد تقريرا خاصا بتطور مستواه، ويتابعه إلى حين نهاية إعارته، قبل أن يتخذ قراره النهائي ببيع عقده أو الاحتفاظ به.

وقال كارل كروغر، رئيس الفريق الإنجليزي، "إن الحسم في انتقال بوفال إلى فريقه الحالي في إسبانيا مازال بعيدا، وينتظر عودته صيفا من أجل تحديد مستقبله، وخلال فترة الانتقالات المقبلة سيعرف كل شيء".

وأبان بوفال منذ بداية الموسم عن مستوى كبير في الدوري الإسباني، حيث يقدم عروضا تلاقي استحسانا من قبل الجماهير المحلية، وجماهير "سيلتا فيغو" على الخصوص، والتي تخصه دائما بالثناء وتمدح أسلوب لعبه، حيث شارك هذا الموسم في 18 مباراة، سجّل فيها هدفين وكان حاسما في آخر.

ويلعب الدولي المغربي للفريق الإسباني معارا من نادي "ساوثهامبتون" لموسم واحد، حيث وقع عقده سابقا مع هذا الأخير لمدة خمس سنوات، قادما من "ليل" الفرنسي.

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