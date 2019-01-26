بيع تذاكر "كوبا أمريكا 2019" يلقى إقبالا كبيرا

هسبريس - افي

في ست ساعات فقط بيعت 124 ألفا و628 تذكرة للمباريات الـ26 في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2019"، المقرر إقامتها بالبرازيل هذا العام، أي أكثر من نصف دفعة ثانية من التذاكر مكونة من 228 ألف تذكرة طرحت للبيع.

وبحسب بيان أصدرته اللجنة المنظمة، فإن التذاكر الخاصة بالنهائي ومباريات البرازيل الثلاثة في دور المجموعات، أمام بوليفيا وفنزويلا وبيرو، نفذت في أقل من ساعة.

وكانت الأسرع في النفاد تذاكر مباراة البرازيل أمام بيرو ضمن المجموعة الأولى، المقررة في 22 يونيو المقبل بمدينة ساو باولو، حيث تم بيعها في 18 دقيقة فقط.

ووفقا للمنظمين، تم بيع 54.66% من التذاكر الجديدة، التي عرضت للبيع أمس، بعد ست ساعات فقط من طرحها.

وكانت هذه المرة الثانية التي تطرح فيها للبيع تذاكر المباريات الـ26 في البطولة، ليتم بيع إجمالي 250 ألفا و743 تذكرة، ما يعادل 54.98% من التذاكر الـ456 ألفا التي تم عرضها حتى الآن للجمهور.

وكانت الدفعة الأولى من التذاكر قد طرحت في العاشر من يناير الجاري، وبلغت 228 ألف تذكرة أيضا بيع نصفها تقريبا في أقل من أسبوع.

وعرضت تذاكر أمس عقب إجراء قرعة البطولة في ريو دي جانيرو، ومن المقرر أن تبدأ آخر مراحل بيع التذاكر في أبريل المقبل، عندما ستعرض في منافذ البيع بالملاعب.

وتتراوح قيمة تذاكر الأماكن المميزة بالنهائي المقرر في ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو بين 60 ريال (نحو 16.2 دولار) و890 ريال (نحو 240.5 دولار).

أما 65% من التذاكر، والتي تخص 17 من المباريات الـ26 ، فتتراوح أسعارها بين 60 ريال (16.2 دولار) و350 ريال (نحو 94.6 دولار).

وستقام البطولة في نسختها الـ46 في البرازيل للمرة الأولى منذ 30 عاما، في الفترة بين 14 يونيو وحتى 7 يوليوز، بين عشر دول من قارة أمريكا الجنوبية واثنتين من آسيا.