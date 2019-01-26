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الرئيسية | رياضة | "وعيد العساكر" يستقبل جمهور الرجاء في العاصمة

"وعيد العساكر" يستقبل جمهور الرجاء في العاصمة

"وعيد العساكر" يستقبل جمهور الرجاء في العاصمة
هسبورت - آمال لكعيدا*
السبت 26 يناير 2019 - 13:01

تعيش الخلايا الأمنية المكلفة بتأمين مباراة الرجاء البيضاوي وضيفه النجم الساحلي التونسي، المقررة اليوم بملعب مولاي عبد الله بالرباط، حالة قصوى من الاستنفار بسبب التهديدات التي وجهتها فئة من أنصار الجيش الملكي إلى الجماهير "الرجاوية" عبر تطبيقات التواصل الفوري والمواقع الإلكترونية الاجتماعية، على خلفية بعض "الفلتات" التي عرفتها مباراة "الكلاسيكو" التي جمعت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي بالملعب الكبير بمراكش.

وقالت مصادر أمنية، في حديثها لـ"هسبورت"، إن "الوضع تحت السيطرة، خاصة وأنه سيتم تعزيز جل المناطق التي تعرف ثغرات يمكن استغلالها لإحداث الشغب أو الاعتداءات بعدد كاف من رجال الأمن، بداية من بوزنيقة وعلى طول الطريق السيار وصولا إلى مدخل المدينة، بما في ذلك الغابات".

وأضافت المصادر نفسها أنه "تم فتح تحقيقات متفرقة من طرف الأجهزة الأمنية المختصة بخصوص مختلف التدوينات والمنشورات في الصفحات الموالية لجماهير الفريقين، التي حملت مضمونا تحريضيا أو وعيدا بالعنف، من أجل حصر المشكل بين أنصار الناديين اللذين يطبع التوتر علاقتهما منذ أعوام".

ونشرت صفحات "فيسبوكية" وحسابات شخصية لفئة من أنصار الجيش الملكي تدوينات وشرائط مصورة، تتضمن وعيدا لجماهير الرجاء البيضاوي عند حلولها بمدينة الرباط لتشجيع فريقها في ذهاب ربع نهائي منافسات كأس زايد للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي.

وتتلقى لجنة البرمجة وباقي المتدخلين في تحديد الملاعب التي تستقبل مباريات الرجاء والوداد البيضاويين، بفعل إغلاق مركب محمد الخامس، سيلاً من الانتقادات، بسبب ما يعتبره الأنصار عدم مراعاة لظروف المشجع الذي يجد نفسه يتنقل بين المدن ثلاث مرات في الأسبوع، بالنسبة لأنصار الفريق "الأخضر"، ثم تغييب روح المسؤولية لتأمين تنقلات الجماهير، كما كان الحال بالنسبة للمباراة الأخيرة بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي.

وكان فصيل "بلاك آرمي"، المشجع للجيش الملكي، قد انتقد، في بلاغ له، إقدام اللجنة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية على برمجة مباراة الرجاء البيضاوي والفريق "العسكري" الأربعاء الماضي، لحساب مؤجل الجولة الرابعة، في مدينة مراكش، الأمر الذي فرض "تنقل كتلتين معاديتين عبر نفس الطريق إلى وجهة بعيدة عن كلتا المدينتين"، بتعبير البلاغ.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابن سوس المغربي السبت 26 يناير 2019 - 13:20
واش حنا في عصر الحجري؟ شرذمة من دوي السوابق خارجين عن القانون من الطرفين يريدون جعل الرياضة مسرح لجهلم المتخلف على الدولة المغربية ضرب بيد من حديد على كل بوزبال يريد ترويع حياة المواطنين و عدم الشفقة ولا رحمة بهم من الطرفين ختى يكونو عبرة لكل من تسول نفسه الخروج على القانون العام
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2 - Abdelkarim السبت 26 يناير 2019 - 13:23
يا سلام كيف يساندون ممثل الكرة الوطنية. كونو متاكدين غتجيبوها فراسكم الى خلقتو الفتنة. الرجاويين معروفين
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3 - متابع السبت 26 يناير 2019 - 13:27
ننبذ العنف . الرياضة اخلاق قبل كل شئ و السلام
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