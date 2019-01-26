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الرئيسية | رياضة | مولامبا ناداي .. هدّاف كأس إفريقيا يفارق الحياة

مولامبا ناداي .. هدّاف كأس إفريقيا يفارق الحياة

مولامبا ناداي .. هدّاف كأس إفريقيا يفارق الحياة
هسبريس - افي
السبت 26 يناير 2019 - 16:41

توفي مولامبا ناداي، أسطورة كرة القدم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الزايير سابقا، اليوم السبت في جنوب إفريقيا حيث كان يتلقى علاجه؛عن عمر يناهز 70 عامًا.

وأعلن وزير الرياضة الكونغولي، بابي نيانجو، خبر الوفاة في بيانٍ عبّر فيه عن تعازيه، وقال إن إعادة جثمان الراحل إلى وطنه قد بدأت بالفعل.

وكشف الوزير نفسه أن حكومة كنشاسا كانت تكفلت بسفر اللاعب السابق إلى جنوب أفريقيا "لتلقي العلاج اللازم منذ شهر شتنبر 2018".

ويحمل اللاعب، المعروف أيضًا باسم "متومبولا"، الرقم القياسي لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة في كأس إفريقيا للأمم برصيد تسعة أهداف في ست مباريات، وذلك عام 1974، عندما كان يلعب حينها لصالح منتخب بلاده تحت مسماها السابق "زايير".

وتوج المنتخب الزاييري حينها باللقب، وضمن لاعبوه مقعدًا لهم في كأس العالم في العام نفسه، والذي نال فيه مولامبا بطاقة حمراء في لقاء البرازيل، وتم إيقافه لثلاث مباريات من قبل الفيفا.

كما نال الراحل كأس إفريقيا للأندية عام 1973 عندما كان يلعب مع فريق "إيه إس فيتا كلوب كينشاسا". بينما كان يعاني منذ سنوات من إصابة في ركبته، إثر اعتداء مسلح على منزله، ما أجبره على السير بكرسي متحرك، كما لحقت به ضائقة مالية حادة بعد تنقله بين عدة دول طلبًا للعلاج.

وفي إحدى مباريات "CAN 1998" وقع لبسٌ حين خصّصّ اللاعبون دقيقة صمتٍ حدادًا عليه، ظنا أنه قد مات في حادث وقع في منجم للألماس في أنغولا، لكن برز لاحقا أنه حي يرزق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العربي القنيطرة السبت 26 يناير 2019 - 16:58
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه ووسع قبره، نفتخر بمثل هذا النجم، لم نره في أي مناسبة للكرة الحالية أو حفل للجوائز الإفريقية لو كان في أوروبا لأعترفو به الأجيال الحالية.
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