24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد (5.00)

  3. وإذا ما اتحد الانتهازيون.. (5.00)

  4. هل يستوي الوزير والمياوم في أداء مستحقات الطلاق؟‬ (5.00)

  5. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كاسيريس يستعد لتعويض بنعطية في يوفنتوس

كاسيريس يستعد لتعويض بنعطية في يوفنتوس

كاسيريس يستعد لتعويض بنعطية في يوفنتوس
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 27 يناير 2019 - 04:40

أعلن نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن تعاقده مع مدافع منتخب أوروغواي مارتن كاسيريس.

وبمجرد اجتيازه الكشف الطبي سيخوض كاسيريس، البالغ من العمر 31 عاما، تجربته الاحترافية الثالثة مع يوفنتوس؛ قادما من صفوف لاتسيو.

ولعب كاسيريس في صفوف يوفنتوس للمرة الأولى في 2009 قادما من برشلونة الإسباني، ثم لعب في صفوف أشبيلية الإسباني قبل العودة إلى يوفنتوس في 2012.

وفاز كاسيريس بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، قبل أن يرحل لصفوف ساوثهامبتون ثم فيرونا ثم لاتسيو في المواسم الأربعة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحل اللاعب كاسيريس بديلا للمدافع المغربي مهدي بنعطية؛ الذي أوشك على الرحيل عن يوفنتوس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.