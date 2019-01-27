كاسيريس يستعد لتعويض بنعطية في يوفنتوس

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن تعاقده مع مدافع منتخب أوروغواي مارتن كاسيريس.

وبمجرد اجتيازه الكشف الطبي سيخوض كاسيريس، البالغ من العمر 31 عاما، تجربته الاحترافية الثالثة مع يوفنتوس؛ قادما من صفوف لاتسيو.

ولعب كاسيريس في صفوف يوفنتوس للمرة الأولى في 2009 قادما من برشلونة الإسباني، ثم لعب في صفوف أشبيلية الإسباني قبل العودة إلى يوفنتوس في 2012.

وفاز كاسيريس بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، قبل أن يرحل لصفوف ساوثهامبتون ثم فيرونا ثم لاتسيو في المواسم الأربعة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحل اللاعب كاسيريس بديلا للمدافع المغربي مهدي بنعطية؛ الذي أوشك على الرحيل عن يوفنتوس.