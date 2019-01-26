المولودية تهزم أولمبيك خريبكة بهدف في وجدة

هسبريس ـ و.م.ع

فاز فريق مولودية وجدة على ضيفه أولمبيك خريبكة، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي بوجدة، برسم منافسات الدورة الـ 15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبد الله خفيفي في الدقيقة 12، ليرتقي فريق مولودية وجدة من المركز الحادي عشر إلى الثامن، مؤقتا، بمجموع 18 نقطة إلى جانب اتحاد الفتح الرياضي.

أما فريق أولمبيك خريبكة فظل، عقب هذه الهزيمة خارج الديار، في المركز ما قبل الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة، إلى جانب فريق الجيش الملكي.