كأس زايد .. نجم الساحل يهزم الرجاء في المغرب

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

فشل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نجم الساحل التونسي، ضمن ذهاب دور ربع نهاية "كأس زايد للأندية البطلة"، اليوم السبت على أرضية ملعب كرة القدم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

أفلح الفريق الضيف في اختطاف هدف أول بواسطة إيهاب المساكني، في الدقيقة 57 من عمر المواجهة، ثم أتى الهدف الثاني في الدقيقة 90 عبر فراس بلعربي، ليتم ضمان التقدّم لـ"الساحلي" في هذا الشطر من المنافسة بثنائية نظيفة.

وسيكون لاعبو الرجاء مطالبين باستدراك هذا التأخر يوم 8 فبراير المقبل، في مهمة صعبة وسط الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، في محاولة للعبور صوب المرحلة نصف النهائية من التنافس على الظفر بكأس زايد للأندية البطلة.