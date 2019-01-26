24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)

  3. ضرورة انسحاب المغرب من الجامعة العربية ومنظمة الفرنكوفونية (5.00)

  4. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

  5. أزمة الطلب تعمق خسائر قطاع العقار للسنة الرابعة على التوالي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كأس زايد .. نجم الساحل يهزم الرجاء في المغرب

كأس زايد .. نجم الساحل يهزم الرجاء في المغرب

كأس زايد .. نجم الساحل يهزم الرجاء في المغرب
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
السبت 26 يناير 2019 - 19:00

فشل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نجم الساحل التونسي، ضمن ذهاب دور ربع نهاية "كأس زايد للأندية البطلة"، اليوم السبت على أرضية ملعب كرة القدم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

أفلح الفريق الضيف في اختطاف هدف أول بواسطة إيهاب المساكني، في الدقيقة 57 من عمر المواجهة، ثم أتى الهدف الثاني في الدقيقة 90 عبر فراس بلعربي، ليتم ضمان التقدّم لـ"الساحلي" في هذا الشطر من المنافسة بثنائية نظيفة.

وسيكون لاعبو الرجاء مطالبين باستدراك هذا التأخر يوم 8 فبراير المقبل، في مهمة صعبة وسط الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، في محاولة للعبور صوب المرحلة نصف النهائية من التنافس على الظفر بكأس زايد للأندية البطلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - رجاوي السبت 26 يناير 2019 - 19:04
مبروك نجم الساحلي صراحة نجم لعب حسن من الرجاء بكثير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - aziz w dima raja السبت 26 يناير 2019 - 19:06
للأسف الفريق مشتت حدراف غائب ياجور شوية حافيظي دخل معطل بانون ليكاين ولكن الرجاء العالمى هو هدا ننتظر الإياب ومبروك للاشقاء التوانسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - منصف السبت 26 يناير 2019 - 19:06
ليس بغريب على نجم الساحل الذي سبق أن هزم الرجاء قبل الاندماج في كأس العرب بأربعة أهداف داخل مركب محمد الخامس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - انكشاف وشوهة السبت 26 يناير 2019 - 19:06
انكشف اليوم فريق الرجاء لأنه كان يلتقي دائما ضد فرق ضعيفة مثل كارا وزعترا لبنان و...أما اليوم عرف حق قدره أمام فريق قوي وأمام مكر وخبت الكرة تونسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - سوسي حر. السبت 26 يناير 2019 - 19:06
انهزام فريق الرجاء لعدم حضور الحكم الجعفري و الحكم اليعقوبي..و بيادق التحكيم المغربي...مما اثرا سلبا على الفريق الرجاوي..حيث لعب ل 90 دقيقة منقوص من الحكم...و السلام..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - ADAM السبت 26 يناير 2019 - 19:07
بعد أقصاء الوداد جاء الدور على فريق الرجاء مقابلةدون المستوى تمريرات خاطئة و تسديدات خارج المرمى التركيز منعدم تماما و أقول في الختام للرجاء العالمي الدي أعشقه لا داعي للدهاب الى سوسة في مقابلة الأياب أدا كنتم ستلعبون بدلك المستوى الضعيف يعني طرؤقة لعبكم كأنكم لاعبين في أدريبة و هنيئا للنجم الساحلي التأهل الى المربع الدهبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الناقد السبت 26 يناير 2019 - 19:07
اليوم لاعبين الرجاء كانو غايبين بشكل كبير اما النجم فقاد المقابلة بجدية و بواقعية و ستاهلو الفوز ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مغربي السبت 26 يناير 2019 - 19:07
والله لو أضاف الحكم 90 دقيقة أخرى لن تسجل الرجاء.الرجاء بلا هداف. فريق هواة بدون كاريزما وتكتيك. الحمد لله النتيجة لم تكن ثقيلة. وأعتقد أن الجمهور أنعش مالية الفريق في هذه المباراة وهذا هو المهم بالنسبة للمكتب المسير ولتذهب سمعة الكرة المغربية إلى الجحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - ملوك المدرجات السبت 26 يناير 2019 - 19:09
فوز مستحق الرجاء انكشف اليوم أنه فريق اتحاد الأفريقي وليس الأبطال أما نجم الساحل أقصى الوداد في تونس بخبته الكروي والبكاء على الحكم واستغلت الفراغ اللدي مرت به الوداد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - hassan السبت 26 يناير 2019 - 19:10
المستحيل في الإياب إنه النجم وما أدراك ما النجم كعادته فريق قوي وعريق الرجاء يمكن أن تنتصر على فريق سرؤ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - عبدو ألمانيا السبت 26 يناير 2019 - 19:10
خلاصة القول اكبر شوهة مع التوانسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - بوحاطي السبت 26 يناير 2019 - 19:10
و السكر شدك ف هاد المطشات و رجاء لعبها هاوي ديما توانسا طانزين علينا العفو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - abdou السبت 26 يناير 2019 - 19:13
Le plus mauvais joueur du RAJA c est hadraf joueur amateur a 100%.il veut faire tous et tous seul .driblè tirer marquer et en meme temp il ne fait rien.que garder le balon entre ses jambes en attendant q il le perd...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - said السبت 26 يناير 2019 - 19:13
les clubs tunisien sont forts, il surpasse les club marocain et le raja et le wac ont gangné les titres africain que par la chanceils ne les méritent pas
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - rajawi السبت 26 يناير 2019 - 19:13
انا رجاوي واقول الحقيقة النجم الساحلي يستحق الفوز مقابل تهاون وكثرة الاخطاء للاعبي الرجاء ...الارتباك كانهم اول مرة يلعبون مقابلة من هذا الحجم ...الحارس بدا فاشل ...تسديدات غير مركزة ...والنتيجة انهم دفعوا الثمن...ويبقى التاهل من سبع المستحيلات (انا متاكد ان من لا يفهم كلامي لايعجبه تعليقي و لايهمني حتي ولو وبلغ رصيدي _100.000)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - ريفي2 السبت 26 يناير 2019 - 19:14
مدافعون لا يعرفون حتى يتمركزون، ضعف في كل المراكز أعطى فريقا ضعيفا لا حول ولا قوة له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - footeux السبت 26 يناير 2019 - 19:14
Le foot chez nous se résume à jeter le ballon loin devant et courir derrière sans réfléchir !!!! Quoique !! Qu’est ce qu’on peut s’attendre du peuple qui croit que le gouvernement a rajouté une heure qui veut dire que le monde vit 24h24h et nous on vit 25h/24h!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - كحيي السبت 26 يناير 2019 - 19:15
قلة العصى. طبعا سينتصر عليكم اي دوار بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Jad Florida السبت 26 يناير 2019 - 19:15
سلام عليكم بصراحة اضعف فريق مقارنة مع نهضة بركان والحسينية رجاء البيضاوي و الوداد البيضاوي فرق ضعيفة دون المستوى تعتمد على الجمهور وحسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - الحقيقة المرة السبت 26 يناير 2019 - 19:15
الرجاء مستحيل تفوز في الإياب إنه النجم وما أدراك ما النجم الساحل فريق عريق قوي يجب يا رب غير متنهزمش الرجاء تاني هده حقيقة احب من احب وكره من كره الرجاء يمكن ان تنتصر على فريق ناشئ من إفريقيا أو على حساب سريع واد زم مع احتراماتي لواد زم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - عبد الطيف ايت عزي السبت 26 يناير 2019 - 19:15
مبروك لرجاء هذا الانجاز شرفتم الكرة المغربية و اكيد المشكلة دوما من الحكام وتضييع الوقت من التوانسة هذا ماعودتمونا به واكيد الرجاء سيحقق ثلالثية نظيفة فى سوسة وبتاهل.
bye bye Raja
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - azza السبت 26 يناير 2019 - 19:18
...

la mission est complètement impossible sauf s'elle ya une mouajiza de foot. malheureusement pour le raja
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - خليلوفيتش السبت 26 يناير 2019 - 19:18
يبدو أن الرجاء ظلمها الحكم كما هي العادة حين تنهزهم فرق البيضاء الرجاء و الوداد في البطولة الوطنية يقيمون الدنيا و لا يقعدونها على التحكيم الوطني .لاعبين و مسؤولين و إعلام و جمهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - متتبع السبت 26 يناير 2019 - 19:19
مباراة تفوق فيها النجم الساحلي تكتيكيا.اللاعب رقم 5 ونياسي والحارس لا يصلحون للرجاء...وسط ميدان فارغ ,هجوم عقيم. الرجاء ليس لها دكة احتياط للتنافس على البطولات... وداعا كأس زايد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - أنا مكلخ السبت 26 يناير 2019 - 19:20
حارسا الرجاء معاً صفر على الشمال...







.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - ابوايمن السبت 26 يناير 2019 - 19:20
هزكم الماء ، الرجاء فريق متهالك ، لاعبين كلهم تائهين في الملعب ، حذراف يريد اللعب لوحده ، الاحتفاظ بالكرة اكثر من اللازم ، اخطاء فردية ، غياب نهج تاكتيكي ، الفريق التونسي يتقن النهج او اللعب الأفريقي ، السقوط في الارض لتضييع الوقت ، فريق الرجاء كان ضعيفا ، على جميع المستويات ، ولم يستطع مجارات الفريق التونسي ، الذي نجح في طريقته الدفاعية ، وامتصاص حماس لاعبي الرجاء ، ومباغتة فريق الرجاء بالحملات المضادة وكانوا ناجحين فيها ،. بايباي فلوس بترودولار ،،، بهدلتونا فهذ الكأس ديال النم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - رجاوي الهجر مفقوس السبت 26 يناير 2019 - 19:21
إلى كل الاعبين،في بلادنا طحنونا خلونا مفقوسين لا نتيجة لا لعب زين خلاوكم تالفين حتى بيت الشرف زحفو ليكم عليه الرجلين،ياك قلنا ليكم جيبو لينا لاعابة باش ننداوييو هاد لغمامة ونتما ياريوس النعامة كاضحكو علينا كاليتامة تتعمرو في كروشكم على الدوام راه مايدوم حال غادين ننهزوكم من المكان حنا خاصنة الفورجة مخصناش الفقصة.بروح رياضية مبروك للنجم الساحلي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Nigro السبت 26 يناير 2019 - 19:21
الى متى تستمر العقدة التونسية الرجاء و الوداد ضحايا النجم اضحوكة بمعنى الكلمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - التار السبت 26 يناير 2019 - 19:21
كاليك سنتار للوداد
هدا هو التار خاسرين وفبلادي تقبوني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - هاااام جدا السبت 26 يناير 2019 - 19:21
ههههههه فريق مبهدل لا يستطيع فعل اي شيء امام اسياده التوانسة وتبقى العقدة التونسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - سعيد الالفة السبت 26 يناير 2019 - 19:22
حينما قلنا لهم ..الرجا ما عندهاش..5 او 6 لاعبين غير نافخين فيهم : منهم داك المهاجم اللي يضيع 20 فرصة ساهلة و يسجل وحدة ملاوطة..و كملوها و جملوها قال ليك ..مطلوب في اتحاد العاصمة..قال ليك المنقذ !! ( و بالمناسبة ..هو سبب الهدف الثاني بتنفيذه ضربة حرة بطريقة بشعة ادت الى حملة مضادة )..ولاعب اخر ...قال ليك مطلوب في كوريا !!..كوريا..مرة وحدة !! ..و( هو كاعمرو لعب ماتش كامل !!) و لاعب اخر ..المدافع ديالهم اللي ..(هاداك اللي دوا يرعف ..قال ليك مطلوب ..في الخليج بالملاير !!
دابا يمشيوو يكبو الما على كرشهم..واا فينك دابا ..يافتحي جمال ؟..آش غادي تقول..؟..اين هم ابناء المدرسة الرجاوية لحقاق ؟ ايام دقة دقة..و اللقطات ..ايام..اللحيسة...ايام البيض..ايام المتعة الحقيقية .. ويأتون الان للضحك على الذقون ..
واا متقلب ما رجاوي ما بيضاوي..عنداك عاود تاني تقول.. الحقد ..الحسد..الغيرة..مريض..العقدة...الخ آخره من كلام حادة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - chihab السبت 26 يناير 2019 - 19:28
الرجاء مثله مثل الوداد البيضاوي باحرازهم كأس إفريقيا للفرق البطلة والكنفدرالية اعتقدوا بأنهم فازوا بكل الكؤوس التي تجري على وجه الكرة الأرضية والله العظيم كنت متأكدا من أنهم سوف يمرغون وجه كرة القدم الوطنية في التراب نعلة الله عليهم يجب على الجامعة الملكية منعهم من المشاركة في المسابقات القارية من الآن فصاعدا الرجاء والوداد تسودهم الفوضى والتسيب رؤساءهم يا يملكون أية شخصية ولا أدري كيف جاؤوا للتسيير كيف يعقل أن يأتي فريق مثل النجم الساحلي وهو فريق ضعيف ليقصي هؤلاء الحتالى فرق نسوية أفضل منهم بكثير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - Zakaria السبت 26 يناير 2019 - 19:28
عند الامتحان يعز المرء او يهان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - عبد الإله السبت 26 يناير 2019 - 19:28
عدم التركيز والاستهتار في اخد القرارات وضعف الكفاءة عند بعض اللاعبين وأنانية بعض اللاعبين كلها عوامل كانت السبب في هذه النتيجة المخيبة للآمال والمحبطة للجماهير العريضة .
حظ موفق في مباراة الإياب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - متتبع السبت 26 يناير 2019 - 19:30
افضل ما في اللقاء جمهور الرجاء.اما الفريق ضعيف للاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - رجاوي كاعي السبت 26 يناير 2019 - 19:38
الرحاء ظهر بشكل ضعيف باستثناء حذراف الذي قاتل طوال المقابلة اما باقي اللاعبين فمانوا دوت مستواهم المعهود وغالبا ما كانوا يمشون في الملعب مما جعل الايقاع ضعيفا وسمح للخصوم بفرض لعبهم !!
اذا استمرت الرجاء في اللعب بهذا الشكل سوف تخرج فاضية اليدين هذا الموسم !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - اجديك السبت 26 يناير 2019 - 19:38
لم يفلح لعب الدروبا امام صمود وواقعية لعب فريق الخصم الدي كان قويا ومنظما؛ انتهي الكلام....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - rhiwi السبت 26 يناير 2019 - 19:38
الرجاءفي الاونة الأخيرة لم تعد تقنع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.