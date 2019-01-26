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كُتّاب وآراء
كأس زايد .. نجم الساحل يهزم الرجاء في المغرب
فشل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نجم الساحل التونسي، ضمن ذهاب دور ربع نهاية "كأس زايد للأندية البطلة"، اليوم السبت على أرضية ملعب كرة القدم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
أفلح الفريق الضيف في اختطاف هدف أول بواسطة إيهاب المساكني، في الدقيقة 57 من عمر المواجهة، ثم أتى الهدف الثاني في الدقيقة 90 عبر فراس بلعربي، ليتم ضمان التقدّم لـ"الساحلي" في هذا الشطر من المنافسة بثنائية نظيفة.
وسيكون لاعبو الرجاء مطالبين باستدراك هذا التأخر يوم 8 فبراير المقبل، في مهمة صعبة وسط الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، في محاولة للعبور صوب المرحلة نصف النهائية من التنافس على الظفر بكأس زايد للأندية البطلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
bye bye Raja
la mission est complètement impossible sauf s'elle ya une mouajiza de foot. malheureusement pour le raja
هدا هو التار خاسرين وفبلادي تقبوني
دابا يمشيوو يكبو الما على كرشهم..واا فينك دابا ..يافتحي جمال ؟..آش غادي تقول..؟..اين هم ابناء المدرسة الرجاوية لحقاق ؟ ايام دقة دقة..و اللقطات ..ايام..اللحيسة...ايام البيض..ايام المتعة الحقيقية .. ويأتون الان للضحك على الذقون ..
واا متقلب ما رجاوي ما بيضاوي..عنداك عاود تاني تقول.. الحقد ..الحسد..الغيرة..مريض..العقدة...الخ آخره من كلام حادة..
حظ موفق في مباراة الإياب
اذا استمرت الرجاء في اللعب بهذا الشكل سوف تخرج فاضية اليدين هذا الموسم !!