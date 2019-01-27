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هذه نتائج الدورة 17 لبطولة القسم الاحترافي الثاني
الأحد 27 يناير 2019 - 02:19
برزت نتائج مباريات الدورة الـ 17 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الثاني في كرة القدم، بعدما جرت غالبية اللقاءات وبقيت مبارتان تلعبان اليوم الأحد.
جمعية سلا - الراسينغ البيضاوي 2-4 | شباب أطلس خنيفرة - شباب المسيرة 1-1 | شباب قصبة تادلة ـ النادي الرياضي السالمي 1-0.
المغرب الفاسي - نادي شباب ابن جرير 0-0 | أولمبيك الدشيرة - الاتحاد الرياضي القاسمي 2-0 | نهضة الزمامرة - رجاء بني ملال 0-0.
اليوم الأحد، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، سيدور لقاءان اثنان: النادي القنيطري - الوداد الفاسي | وداد تمارة - الإتحاد الزموري للخميسات.