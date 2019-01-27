24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد (5.00)

  3. وإذا ما اتحد الانتهازيون.. (5.00)

  4. هل يستوي الوزير والمياوم في أداء مستحقات الطلاق؟‬ (5.00)

  5. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | هذه نتائج الدورة 17 لبطولة القسم الاحترافي الثاني

هذه نتائج الدورة 17 لبطولة القسم الاحترافي الثاني

هذه نتائج الدورة 17 لبطولة القسم الاحترافي الثاني
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 27 يناير 2019 - 02:19

برزت نتائج مباريات الدورة الـ 17 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الثاني في كرة القدم، بعدما جرت غالبية اللقاءات وبقيت مبارتان تلعبان اليوم الأحد.

جمعية سلا - الراسينغ البيضاوي 2-4 | شباب أطلس خنيفرة - شباب المسيرة 1-1 | شباب قصبة تادلة ـ النادي الرياضي السالمي 1-0.

المغرب الفاسي - نادي شباب ابن جرير 0-0 | أولمبيك الدشيرة - الاتحاد الرياضي القاسمي 2-0 | نهضة الزمامرة - رجاء بني ملال 0-0.

اليوم الأحد، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، سيدور لقاءان اثنان: النادي القنيطري - الوداد الفاسي | وداد تمارة - الإتحاد الزموري للخميسات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.