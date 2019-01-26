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كُتّاب وآراء
يوسفية برشيد تفوز على أولمبيك آسفي بثلاثية
فاز فريق يوسفية برشيد خارج ميدانه على أولمبيك آسفي، بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الـ 15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل ثلاثية "الفريق الحريزي" كل من سيمحمد فقيه في الدقيقتين 47 و64 من ضربة جزاء، والمالي مادو دمبيلي عند حلول الدقيقة 85 من عمر المقابلة.
وانتزع يوسفية برشيد بعد هذا الفوز المركز الثالث من أولمبيك آسفي، بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة؛ بفارق أربع نقاط عن المتصدر الوداد البيضاوي، فيما تراجع "الفريق المسفيوي" للمركز الرابع، بعد أن تجميد رصيده عند 22 نقطة.