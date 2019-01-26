24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)

  3. المنع من دخول بلدان عربية يعيد نقاش "انتهاك كرامة المغربيات" (5.00)

  4. أزمة الطلب تعمق خسائر قطاع العقار للسنة الرابعة على التوالي (5.00)

  5. اليهود المغاربة: إسرائيل كاذبة .. أملاكنا تنال الحماية على حساب المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | يوسفية برشيد تفوز على أولمبيك آسفي بثلاثية

يوسفية برشيد تفوز على أولمبيك آسفي بثلاثية

يوسفية برشيد تفوز على أولمبيك آسفي بثلاثية
هسبريس - و.م .ع
السبت 26 يناير 2019 - 21:05

فاز فريق يوسفية برشيد خارج ميدانه على أولمبيك آسفي، بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الـ 15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل ثلاثية "الفريق الحريزي" كل من سيمحمد فقيه في الدقيقتين 47 و64 من ضربة جزاء، والمالي مادو دمبيلي عند حلول الدقيقة 85 من عمر المقابلة.

وانتزع يوسفية برشيد بعد هذا الفوز المركز الثالث من أولمبيك آسفي، بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة؛ بفارق أربع نقاط عن المتصدر الوداد البيضاوي، فيما تراجع "الفريق المسفيوي" للمركز الرابع، بعد أن تجميد رصيده عند 22 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.