ثنائية النصيري تنقذ نادي "ليغانيس" من الخسارة

هسبريس ـ إفي

اقتنص ليغانيس نقطة من براثن ضيفه إيبار بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين، وتعادل بـ2-2 اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

على ملعب "بوتاركي" باغت الضيوف الباسكيون الفريق المدريدي في الشوط الأول، متقدمين بهدفين حملا توقيع إنريكي جارسيا "كيكي" وخوان خوردان، في الدقيقتين 29 و36 على التوالي.

أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام للخسارة، واستطاعوا بقيادة النجم الدولي المغربي يوسف النصيري أن يعودوا في النتيجة بهدفيه، حيث هز الشباك في الدقيقتين 46 و67.

وبهذا يصبح ليغانيس بـ23 نقطة في المركز الـ15 مؤقتا، بينما ارتفع رصيد إيبار إلى النقطة 26، ليحتل المركز العاشر في سبورة الترتيب المؤقت.