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الرئيسية | رياضة | ثنائية النصيري تنقذ نادي "ليغانيس" من الخسارة

ثنائية النصيري تنقذ نادي "ليغانيس" من الخسارة

ثنائية النصيري تنقذ نادي "ليغانيس" من الخسارة
هسبريس ـ إفي
السبت 26 يناير 2019 - 23:05

اقتنص ليغانيس نقطة من براثن ضيفه إيبار بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين، وتعادل بـ2-2 اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

على ملعب "بوتاركي" باغت الضيوف الباسكيون الفريق المدريدي في الشوط الأول، متقدمين بهدفين حملا توقيع إنريكي جارسيا "كيكي" وخوان خوردان، في الدقيقتين 29 و36 على التوالي.

أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام للخسارة، واستطاعوا بقيادة النجم الدولي المغربي يوسف النصيري أن يعودوا في النتيجة بهدفيه، حيث هز الشباك في الدقيقتين 46 و67.

وبهذا يصبح ليغانيس بـ23 نقطة في المركز الـ15 مؤقتا، بينما ارتفع رصيد إيبار إلى النقطة 26، ليحتل المركز العاشر في سبورة الترتيب المؤقت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - احمد السبت 26 يناير 2019 - 23:16
لعب أصبح يتطور مبارة بعد مبارة هنيئا للأسد المغربي مسيرة موفقة إن شاء الله
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19
2 - التشعالق السبت 26 يناير 2019 - 23:43
مستواه تطور بشكل كبير,تقنيا وفنيا خاصة في هدفه الاول,حيث قام بمراوغة الدفاع بطريقة جميلة جدا,
النصيري يستحق الرسمية في هجوم المنتخب المغربي,فهو ماكان ينقصه واكيد سوف تكون له الكلمة في كاس افريقيا
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9
3 - متابع السبت 26 يناير 2019 - 23:46
رايي كخبير كرة مرموق يعتبر النصيري من ابرز الوجوه المرشحى للادوار النهائية
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