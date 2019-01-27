تحليق يوسف النصيري في السماء يبهر "لاليغا"

أوعنا بلعيد

انبهر القائمون على إدارة الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإسباني "لاليغا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالارتقاء العالي الذي كان بطله الدولي المغربي المهاجم الشاب يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس، خلال المباراة التي جمعته بالفريق الضيف إيبار، ضمن مجريات الجولة الـ21 وجرت بالملعب البلدي دي بوتاركي.

وتألق المهاجم المغربي النصيري بارتقاء عال جعله يتفوق أمام مدافعي إيبار، ويصل إلى الكرة بمسافة مترين و27 سنتيمترا؛ ما جعل صفحة "لاليغا" الرسمية تشارك الصورة عبر "فيسبوك"، وعلقت عليها بانبهار كبير قائلة: "النصيري في الحقيقة يمكن أن يطير"، وأرفقت الجملة بعلامة تعجب وأيقونة منبهرة ومتفاجئة مما حصل.

ولم يكن الارتقاء العالي هو ما قدمه النصيري أمام إيبار بعد أن نصب نفسه نجما للقاء بعدما سجل هدفين خلال الدقيقتين الـ46 والـ76، ليمنح بذلك نقطة ثمينة لفريقه الذي كان منهزما في اللقاء عبر هدفين سجلهما كل من إنريكي غارسيا "كيكي" وخوان خوردان في الدقيقتين الـ29 والـ36 على الترتيب لصالح الفريق الزائر.

وأصبح النصيري من بين الأوراق الرسمية لدى المدرب ماوريسيو بيليغرينو، بفضل أدائه وأهدافه وقتاليته في الخط الأمامي لفريقه وتطوره اللافت مباراة بعد أخرى منذ بداية الموسم، حيث لم يخيب ظن الطاقم التقني مجددا ومنح للفريق نقطة أمام الخصم الباسكي العنيد الذي ارتفع رصيده إلى النقطة 26 ليحتل المركز العاشر؛ بينما أصبح رصيد أصحاب الأرض 23 نقطة في المركز الـ15 مؤقتا، إلى حين انتهاء جميع مواجهات الجولة.