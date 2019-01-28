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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يستعد لخصمه الكونغولي بالبيضاء

نهضة بركان يستعد لخصمه الكونغولي بالبيضاء

نهضة بركان يستعد لخصمه الكونغولي بالبيضاء
أوعنا بلعيد
الاثنين 28 يناير 2019 - 04:02

ينكبّ مسؤولو نهضة بركان لكرة القدم على الاستعداد لأولى مباريات فريقهم بدور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية، حيث سيواجه الفريق البركاني فريق أوتوهو الكونغولي يوم الثالث من فبراير المقبل.

وقرر الطاقم التقني للفريق البركاني الاستعداد لمباراتهم أمام منافسهم الكونغولي بمدينة الدار البيضاء، بعد مباراة واد زم عن الجولة الأخيرة من الشطر الأول من منافسات البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب قبل السفر إلى عاصمة الكونغو برازاڤيل لمواجهة أوطوهو الكونغولي عن الجولة الأولى من المجموعة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، حيث تقرر إجراء معسكر إعدادي مغلق بأحد المراكز الرياضية بالمدينة الاقتصادية.

ورفع القائمون على نهضة بركان التحدي عندما أعلنوا، في وقت سابق عبر مدرب الفريق منير الجعواني، أن هدف المجموعة هو بلوغ نصف النهائي على أقل تقدير والمنافسة على نيل اللقب، لا سيما بعد التجربة التي أكتسبها الفريق من خلال مشاركته السابقة.

كما أقدم المكتب المسير لبركان على تقديم منحة بقيمة 50 ألف درهم لكل لاعب بعد بلوغهم دور المجموعات، والتي تم صرفها من أجل تشجيع المجموعة وتحفيزها على تحقيق نتائج أفضل في القادم من المحطات والذهاب بعيدا في المسابقة.

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من مسابقة كأس "الكاف" حملت أخبارا غير سارة لعشاق الكرة المغربية وأنصارها بعدما أوقعت الأندية المغربية الثلاثة المشاركة في البطولة في مجموعة واحدة، وهي الرجاء حامل اللقب وحسنية أكادير ونهضة بركان إلى جوار نادي أوثوهو الكونغولي؛ ما يعني وبشكل رسمي خروج فريق مغربي من دور المجموعات.

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