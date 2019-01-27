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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يرفض جلب "الكابيتانو" مهدي بنعطية‬

ريال مدريد يرفض جلب "الكابيتانو" مهدي بنعطية‬

ريال مدريد يرفض جلب "الكابيتانو" مهدي بنعطية‬
أوعنا بلعيد
الأحد 27 يناير 2019 - 11:40

كشفت تقارير إخبارية عن رفض إدارة ريال مدريد الإسبانية لكرة القدم ضمّها الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال المركاتو الشتوي الحالي، بغية تعزيز الخط الخلفي للميرنغي.

وحسب صحيفة "ديفنسا سنترال"، فقد رفض ريال مدريد الاستفادة من خدمات مهدي بنعطية، بعدما عرض أحد الوسطاء على مسؤولي الميرنغي ضم قائد أسود الأطلس خلال الانتقالات الشتوية الحالية لاسيما بعد أن عبّر اللاعب سالف الذكر عن رغبته في الخروج لخوض تجربة احترافية جديدة.

وأضاف المصدر، دائما، أن المكتب المسير للريال مدريد أبدى عدم اهتمامه بخدمات المدافع المغربي البالغ من العمر 31 سنة، معتبرا أن إمكاناته لا تناسب خطط النادي سواء في الحاضر أو المستقبل، لا سيما أن فيلورتينو بيريز، رئيس الفريق، بات يستهدف لاعبين شبابا ويركز على ضمهم بدرجة أولى.

كما رفض الميرنيغي إبرام الصفقة نظرا لكلفتها المالية، حيث سيصبح على الإدارة الملكية دفع 10 ملايين أورو لناديه الحالي يوفنتوس، بالإضافة إلـى 4.5 ملايين يورو كراتب سنوي للاعب الذي أصبح مستقبله بعيدا عن أسوار السيدة العجوز، بعدما أكد ماسيمليانو أليغري، مدرب اليوفي، خروج قائد الأسود لعدم رغبته في الاستمرار.

ووفق تقارير إعلامية أخرى، حسم فريق الدحيل القطري ضم اللاعب مهدي بنعطية بعدما حصل على موافقته وقبوله العرض المقدم له، متوفقا بذلك على العديد من الأندية الأوروبية التي كانت تتصارع من أجل نيل رضا الكابيتانو؛ ومن بينها شالكة وبروسيا دورتموند من ألمانيا، وماشستر يونايتد وأرسنال وفولهام من الدوري الإنجليزي، ومارسليا الفرنسي وأنتر وأيس ميلان من الدوري الإيطالي.

وسيحصل المدافع المذكور على أجر سنوي يبلغ 5 ملايين أورو رفقة ناديه الجديد، كما سينضم إلى قائمة اللاعبين المغاربة الذين يمارسون بالدوريات الخليجية؛ وهو ما سيضع هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، في موقف صعب قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا بمصر 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مراد الأحد 27 يناير 2019 - 11:57
الفقيه لي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو.....
بن عطية كنا نقول راه المثل الاعلى ولكن طلع زيرو الى مزبلة التاريخ يا مهدي
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2
2 - متتبع الأحد 27 يناير 2019 - 11:57
نهاية بنعطية سببها الإغراء المالي الخليجي. على المدرب البحث عن الشباب وبناء منتخب قوي بديل.
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20
3 - سعيد السوسي الأحد 27 يناير 2019 - 12:08
المهدي بن عطية قريب من التوقيع لفريق الدحيل القطري
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0
4 - Youness الأحد 27 يناير 2019 - 12:12
وا اسفاه على غياب الطموح عند قائد المنتخب ! واحد وثلاثون سنة سن مبكرة على الاعتزال في الخليج خاصة وان اللاعب يعتمد عليه لزرع الطموح وإعطاء المثل للشباب. كنت أفضل ان يجلس على دكة بدلاء جوفنتوس ويلعب بعض المباريات على ان يذهب لدوري بدون تنافس كالدوري القطري ! على الأقل الدوري السعودي اكثر تنافسية. اتمنى ان تكون مجرد اشاعات. المهدي بنعطية لاتنقصه الأموال ويجب ان يحافظ على مسيرته الحافلة ولايفكر في الخليج الا بعد سن الرابعة والثلاثين فهو لاعب من الطراز العالمي
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5 - mo rem الأحد 27 يناير 2019 - 12:13
نجم آخر من نجوم كرة القدم الوطنية ينتهي في الخليج، مقبرة نجوم الكرة العالمية وذلك بسبب الإغراءات المادية الصرفة...
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1
6 - khalil nederland الأحد 27 يناير 2019 - 12:13
اللعب في أروبا اصبح من الماضي بالنسبة لبنعطية نظرا لكبر سنه فالفرق تركز على الشباب لا على العجزة فاختيار بتغطية هو فقط المال لان لا توجد فرق تقدم له ٥ ملايين دولار سنوية فإذا عمل ٤ سنوات سيصبح مدربا تم متقاعدا كرويا
المهم: هو المال المال وليس اللعب في فرق كبيرة
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7 - محمد الأحد 27 يناير 2019 - 12:24
قبل ثلاثة أيام قدم فريق أرسنال عرض لخدمات بن عطية لكن إدارة يوفنتوس رفضت. اما الان بعد انتقال لاعب جديد يمكن ان تتغير الموقف
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0
8 - mann الأحد 27 يناير 2019 - 12:27
هذا اللعب لا يستحق اللعب حتى في سريع واد زم نظرا لكثرة الأخطاء التي يرتكبها ... لاعب عادي جدا
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