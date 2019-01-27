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كُتّاب وآراء
ريال مدريد يرفض جلب "الكابيتانو" مهدي بنعطية
كشفت تقارير إخبارية عن رفض إدارة ريال مدريد الإسبانية لكرة القدم ضمّها الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال المركاتو الشتوي الحالي، بغية تعزيز الخط الخلفي للميرنغي.
وحسب صحيفة "ديفنسا سنترال"، فقد رفض ريال مدريد الاستفادة من خدمات مهدي بنعطية، بعدما عرض أحد الوسطاء على مسؤولي الميرنغي ضم قائد أسود الأطلس خلال الانتقالات الشتوية الحالية لاسيما بعد أن عبّر اللاعب سالف الذكر عن رغبته في الخروج لخوض تجربة احترافية جديدة.
وأضاف المصدر، دائما، أن المكتب المسير للريال مدريد أبدى عدم اهتمامه بخدمات المدافع المغربي البالغ من العمر 31 سنة، معتبرا أن إمكاناته لا تناسب خطط النادي سواء في الحاضر أو المستقبل، لا سيما أن فيلورتينو بيريز، رئيس الفريق، بات يستهدف لاعبين شبابا ويركز على ضمهم بدرجة أولى.
كما رفض الميرنيغي إبرام الصفقة نظرا لكلفتها المالية، حيث سيصبح على الإدارة الملكية دفع 10 ملايين أورو لناديه الحالي يوفنتوس، بالإضافة إلـى 4.5 ملايين يورو كراتب سنوي للاعب الذي أصبح مستقبله بعيدا عن أسوار السيدة العجوز، بعدما أكد ماسيمليانو أليغري، مدرب اليوفي، خروج قائد الأسود لعدم رغبته في الاستمرار.
ووفق تقارير إعلامية أخرى، حسم فريق الدحيل القطري ضم اللاعب مهدي بنعطية بعدما حصل على موافقته وقبوله العرض المقدم له، متوفقا بذلك على العديد من الأندية الأوروبية التي كانت تتصارع من أجل نيل رضا الكابيتانو؛ ومن بينها شالكة وبروسيا دورتموند من ألمانيا، وماشستر يونايتد وأرسنال وفولهام من الدوري الإنجليزي، ومارسليا الفرنسي وأنتر وأيس ميلان من الدوري الإيطالي.
وسيحصل المدافع المذكور على أجر سنوي يبلغ 5 ملايين أورو رفقة ناديه الجديد، كما سينضم إلى قائمة اللاعبين المغاربة الذين يمارسون بالدوريات الخليجية؛ وهو ما سيضع هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، في موقف صعب قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا بمصر 2019.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
بن عطية كنا نقول راه المثل الاعلى ولكن طلع زيرو الى مزبلة التاريخ يا مهدي
المهم: هو المال المال وليس اللعب في فرق كبيرة