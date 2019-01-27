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الرئيسية | رياضة | تصدع في غرفة الملابس يُسبب هزيمة الرجاء

تصدع في غرفة الملابس يُسبب هزيمة الرجاء

تصدع في غرفة الملابس يُسبب هزيمة الرجاء
أوعنا بلعيد
الأحد 27 يناير 2019 - 23:05

ظهرت الخلافات الشخصية بغرفة تغيير ملابس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، فأسْهم ذلك في تكبده لهزيمة قاسية بهدفين نظيفين أمام فريق النجم الساحلي التونسي، ضمن ذهاب ربع نهائي بمسابقة زايد للأندية الأبطال خلال المباراة التي جرت فوق أرضية ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وحسب مصادر رجاوية، فإن خلافات خلافات شخصية ظهرت في الآونة الأخيرة بين الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، وبين بعض الثوابت الأساسية التي كان يعتمد عليها في الجولات السابقة؛ وهو ما دفعه إلى إشراك أسماء أخرى أمام فريق النجم الساحلي التونسي، ليتكبد بذلك مرارة الهزيمة بهدفين نظيفين وسط جماهير النسور الخضر.

وتسبب الخلاف الحاصل بين المدرب وبين لاعبيه، بسبب مواقفه العنيدة ومحاولته فرض السيطرة عليهم بطريقة لا تنال رضاهم، في إبعاد الثنائي محمود بنحليب وليما مابيدي، وعدم إشراكهما أمام نجم الساحل التونسي. كما إقحام عبد الإله الحافيظي، نجم النسور الخضر، كورقة بديلة في شوط المباراة الثاني؛ وهو ما ترك فراغا في متوسط الميدان خلال الشوط الأول.

ووجّه جمهور الرجاء، بعد نهاية اللقاء، انتقادات حادة إلى مدرب الفريق محملين إياه مسؤولية الهزيمة أمام المنافس التونسي، لا سيما بعد أن أعلن عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض اللقاء وعرفت غياب ركائز أساسية؛ وهو القرار الذي فاجأ اللاعب رقم "12" للفريق، ولم يفهم طريقة تدبير المواجهة.

وسبق للمدرب الإسباني أن دخل في خلاف مع طاقمه التقني، ممثلا في كل من يوسف سفري مساعده الأول، ومدرب الحراس ماء العينين؛ بل إن الإسباني خوان كارلوس غاريدو طالب، في وقت سابق، بإبعاد فتحي جمال، المدير الرياضي، عن الفريق الأول ويعدم تدخله في صفقات الفريق.

ويردد عديدون بأن تعنت غاريدو وطريقة تعامله مع لاعبي الفريق كونه الآمر والناهي بدون إبداء أي ليونة في مواقفه قد تكون له علاقة برغبته في الخروج من الفريق الأخضر نهاية الموسم الحالي، بغية خوضه لتجربة جديدة بمسقط رأسه بفالنسيا الإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المغربي الأحد 27 يناير 2019 - 23:25
فريق هاوي فريق بعيد عن الإحتراف بسنوات ضوئية لاعبين غير مكونين زائد الشيشة والسهرات مسيرين فاشلين فرق الدلر البيضاء لا تكون قاطرة كرة القدم كما يروج له التونسيون ليست لهم بنية تحتية دولة ضعيفة اقتصاديا تعيش عدم استقرار ومع دالك فرقها متطورة ومكونة علينا بدنيا وتاكتيكيا
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16
2 - footeux الأحد 27 يناير 2019 - 23:27
Comparez notre football dans les années 70/80 et aujourd’hui!!Les joueurs c’étaient des artistes ils avaient la technique, l’anticipation,une lecture...ils avaient l’intelligence du footballeur aujourd’hui le foot se résume à jeter le ballon loin devant et courir ni vision ni anticipation ni technique...encore moins d’intelligence des chèvres qui courent derrière un ballon j’ai une preuve irréfutable des marocains formés au Maroc jouaient en Europe aujourd’hui heureusement l’europe forme des marocains
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5
3 - سعيد الأحد 27 يناير 2019 - 23:30
هناك مجموعة من العوامل ساهمت في هذا الخدلان منها سوء التفاهم الحاصل بين المدرب ومساعديه من جهة والمدرب وبعض اللاعبين كبنحليب ومابيدي من جهة أخىر ورغبة المدرب في الرحيل لاعتبارات شخصية ومادية وأهم من هذا وذاك عقلية الهواية التي تمييز المسير واللاعب المغربي وكذلك التوقيع على انتدابات ضعيفة وفي أخر لحظة علما أن الفريق يحتاج الى مواقع محددة .... واغلاق معقل الخضر ستاذ ذونور ورفع ثمن التداكر وهلما جرا
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12
4 - بصراحة الأحد 27 يناير 2019 - 23:31
أي فريق في العالم ، مهما كانت إستعداداته البدنية ،
أو النفسية أو... ،فهو قد يتعرض لأحد الإحتمالات
الثلاثة: إنصارـ تعادل ـ هزيمة .
و لا يمكن إعتبار الهزيمة نهاية العالم ، فالحياة مليئة
بالنجاحات و بالفشل و....
إن كان الأمر يحتاج إلى تحليل ، فلا بأس ، و ليكن بكل موضوعية ،
و بطريقة منطقية و معقولة .
* مهما كانت التحليلات و الإستعدادات ، فهي لا تضمن الفوز .
لأن الخصم هو كذلك يستعد ، زد على ذلك عوامل خارجية :التحكيم ......
* عدة فرق في العالم،هُـزِمت ، رغم الإنسجام التام بين اللاعبين.
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5 - النهاية الأحد 27 يناير 2019 - 23:32
المدرب وجد ضعف شخضية المكتب المسير الهاوي..هاهو الفريق يؤدي التمن غاليا ..مدرب متعجرف..من اجل حفظ ماء الوجه يجب على المكتب اقالة المدرب الطاغية فورا..واش هو لي يفهم في كرة القدم فقط..
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0
6 - محمد الزموري الأحد 27 يناير 2019 - 23:38
التصدع المرءي هو الذي شاهدناه على رقعة الملعب أمام الفريق التونسي الذي عرف كيف يتعامل مع المقابلة بكل احترافية وفريق الرجاء قد أعطى كل ما لديه لكنه كان أمام خصم عنيد ولا داعي لذريعة التصدع في الفيستياز لا علاقة .
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10
7 - ملاحظ الأحد 27 يناير 2019 - 23:40
يريدون إلصاق الهزيمة النكراء في المدرب. ولما لا تقولون أن لاعبي الرجاء مدللين لأنهم يعرفون أن مراكزهم مضمونة في التشكلة الرسمية بسبب فقر دكة الإحتياط.
إذا كنتم تريدون جمع المال. سرحوا المدرب الإسباني لأنه صارم ويريد النجاح وحصد الألقاب واستعينوا بمساعده السفري فهو يستطيع أرضية الخواطر وقد يتقبل لهو اللاعبين في مراكش.
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8 - رجاوي الأحد 27 يناير 2019 - 23:47
الصرامة وفرض الإنضباط شرط أساسي لكل مدرب ناجح فمورينهو وهيرفي رونار نموذجا. للأسف دكة إحتياط فريق الرجاء قد تجعل أي مدرب صارم دمية في يد اللاعبين.
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9 - العالمي الاثنين 28 يناير 2019 - 00:11
الرجاء لديها جمهور عالمي ولاعبون هواة . حلل وناقش.
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1
10 - Ziryab الاثنين 28 يناير 2019 - 00:14
أحد المعلقين قال
أي فريق في العالم ، مهما كانت إستعداداته البدنية ،
أو النفسية أو... ،فهو قد يتعرض لأحد الإحتمالات
الثلاثة: إنصارـ تعادل ـ هزيمة .
لكن لا يعرف أن :
من بين 13 هدف سجله النجم الساحلي في شباك الرجاء في تاريخ المباريات التي جمعت بينهما، 9 أهداف تم تسجيلها بالمغرب. أي في عقر دار الرجاء. أما الرجاء فسجل فقط هدفين يتيمين بفوز واحد. و ذلك خلال ستة مواجهات بينهما. المحصلة خمس انتصارات للنجم ب 15 نقطة. له 13هدف و عليه هدفان. زائد 11 . مقابل انتصار واحد للرجاء 3 نقط له هدفان و عليه 13 ناقص 11
و راه بزاف بالنسبة لفريق له إمكانيات بشرية و مادية و جمهور كبير.هذي ماشي كبوة الخسرة أصبحت عادة أمام التوانسة
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11 - ملاحظ أيضا الاثنين 28 يناير 2019 - 00:16
مع الاسف فريق نجم الساحل التونسي استطاع في ظرف وجيز إقصاء فرق قاطرة الكرة المغربية ،الرجاء والوداد ينتمون لبطولة قيل عنها هي الأولي عربيا وافريقيا

العيب فينا وليس في المدرب غاريدو . بدون أن نغطي الشمس بالغربال . لاعبونا محدودون تكتيكيا وهواة ذهنيا . انتهي الكلام
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