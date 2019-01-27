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كُتّاب وآراء
تصدع في غرفة الملابس يُسبب هزيمة الرجاء
ظهرت الخلافات الشخصية بغرفة تغيير ملابس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، فأسْهم ذلك في تكبده لهزيمة قاسية بهدفين نظيفين أمام فريق النجم الساحلي التونسي، ضمن ذهاب ربع نهائي بمسابقة زايد للأندية الأبطال خلال المباراة التي جرت فوق أرضية ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
وحسب مصادر رجاوية، فإن خلافات خلافات شخصية ظهرت في الآونة الأخيرة بين الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، وبين بعض الثوابت الأساسية التي كان يعتمد عليها في الجولات السابقة؛ وهو ما دفعه إلى إشراك أسماء أخرى أمام فريق النجم الساحلي التونسي، ليتكبد بذلك مرارة الهزيمة بهدفين نظيفين وسط جماهير النسور الخضر.
وتسبب الخلاف الحاصل بين المدرب وبين لاعبيه، بسبب مواقفه العنيدة ومحاولته فرض السيطرة عليهم بطريقة لا تنال رضاهم، في إبعاد الثنائي محمود بنحليب وليما مابيدي، وعدم إشراكهما أمام نجم الساحل التونسي. كما إقحام عبد الإله الحافيظي، نجم النسور الخضر، كورقة بديلة في شوط المباراة الثاني؛ وهو ما ترك فراغا في متوسط الميدان خلال الشوط الأول.
ووجّه جمهور الرجاء، بعد نهاية اللقاء، انتقادات حادة إلى مدرب الفريق محملين إياه مسؤولية الهزيمة أمام المنافس التونسي، لا سيما بعد أن أعلن عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض اللقاء وعرفت غياب ركائز أساسية؛ وهو القرار الذي فاجأ اللاعب رقم "12" للفريق، ولم يفهم طريقة تدبير المواجهة.
وسبق للمدرب الإسباني أن دخل في خلاف مع طاقمه التقني، ممثلا في كل من يوسف سفري مساعده الأول، ومدرب الحراس ماء العينين؛ بل إن الإسباني خوان كارلوس غاريدو طالب، في وقت سابق، بإبعاد فتحي جمال، المدير الرياضي، عن الفريق الأول ويعدم تدخله في صفقات الفريق.
ويردد عديدون بأن تعنت غاريدو وطريقة تعامله مع لاعبي الفريق كونه الآمر والناهي بدون إبداء أي ليونة في مواقفه قد تكون له علاقة برغبته في الخروج من الفريق الأخضر نهاية الموسم الحالي، بغية خوضه لتجربة جديدة بمسقط رأسه بفالنسيا الإسبانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
أو النفسية أو... ،فهو قد يتعرض لأحد الإحتمالات
الثلاثة: إنصارـ تعادل ـ هزيمة .
و لا يمكن إعتبار الهزيمة نهاية العالم ، فالحياة مليئة
بالنجاحات و بالفشل و....
إن كان الأمر يحتاج إلى تحليل ، فلا بأس ، و ليكن بكل موضوعية ،
و بطريقة منطقية و معقولة .
* مهما كانت التحليلات و الإستعدادات ، فهي لا تضمن الفوز .
لأن الخصم هو كذلك يستعد ، زد على ذلك عوامل خارجية :التحكيم ......
* عدة فرق في العالم،هُـزِمت ، رغم الإنسجام التام بين اللاعبين.
إذا كنتم تريدون جمع المال. سرحوا المدرب الإسباني لأنه صارم ويريد النجاح وحصد الألقاب واستعينوا بمساعده السفري فهو يستطيع أرضية الخواطر وقد يتقبل لهو اللاعبين في مراكش.
أي فريق في العالم ، مهما كانت إستعداداته البدنية ،
أو النفسية أو... ،فهو قد يتعرض لأحد الإحتمالات
الثلاثة: إنصارـ تعادل ـ هزيمة .
لكن لا يعرف أن :
من بين 13 هدف سجله النجم الساحلي في شباك الرجاء في تاريخ المباريات التي جمعت بينهما، 9 أهداف تم تسجيلها بالمغرب. أي في عقر دار الرجاء. أما الرجاء فسجل فقط هدفين يتيمين بفوز واحد. و ذلك خلال ستة مواجهات بينهما. المحصلة خمس انتصارات للنجم ب 15 نقطة. له 13هدف و عليه هدفان. زائد 11 . مقابل انتصار واحد للرجاء 3 نقط له هدفان و عليه 13 ناقص 11
و راه بزاف بالنسبة لفريق له إمكانيات بشرية و مادية و جمهور كبير.هذي ماشي كبوة الخسرة أصبحت عادة أمام التوانسة
العيب فينا وليس في المدرب غاريدو . بدون أن نغطي الشمس بالغربال . لاعبونا محدودون تكتيكيا وهواة ذهنيا . انتهي الكلام