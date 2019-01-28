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كُتّاب وآراء
الرجاء مطالب بأداء 100 مليون لشركة ألبسة
قالت مصادر رجاوية لهسبريس إن إدارة الرجاء الرياضي لكرة القدم تحاول إيجاد صيغة توافقية مع شركة للألبسة الرياضية، طالبت وفق عقد يربطها بالنسور الخضر بالحصول على مستحقاتها المالية العالقة بذمة الفريق.
وحسب المصادر ذاتها، تطالب الشركة المذكورة الحصول على مبلغ 104 ملايين سنتيم عالقة بذمة الرجاء الرياضي بعدما استفاد الأخير من معدات رياضية ولم يتم تسديد فواتيرها بعد والتي تبلغ 1.045.000 درهم.
ويحاول المكتب المسير للرجاء، برئاسة جواد الزيات، التوصل إلى حل توافقي وإقناع إدارة الشركة الرياضية بالتنازل عن جزء من مبلغ الدين حتى يتمكن الخضر من صرف ما تبقى بذمته في أقرب الآجال على غرار وكالة الأسفار التي تم إقناعها بتخفيض ديونها إلى حوالي النصف، بعد موافقة مديرها بالتنازل عن جزء مهم من الديون وحصولها على الباقي.
وسبق للمكتب المسير للرجاء أن سدّد بعض ديون الفريق، بعد أن قام بتأدية مليارين ونصف المليار من المبلغ الإجمالي للديون والتي تبلغ 10 ملايير سنتيم، ليتم تقلصيها إلى سبعة ملايير ونصف المليار مع حرص المكتب المسير على جدولة أداء الديون؛ حتى تتماشى مع مداخيل الفريق، تفاديا للوقوع في أزمة مالية جديدة.