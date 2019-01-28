التجارتي ينتزع لقب بطولة العالم للمواي طاي

هسبريس من مراكش

تمكن البطل المغربي زكرياء التجارتي من الفوز بأول لقب عالمي له في رياضة المواي طاي، إثر تغلبه خلال المباراة التي خاضها برسم الوزن 66 كلغ على منافسه الإسباني البطل القاري مايكل سورتينو، بالمنتجع السياحي كنزي أكدال بمدينة مراكش.

وقالت مصادر جريدة هسبريس إن "هذا الفوز لم يكن سهلا بالنسبة للبطل المغربي المنتمي إلى أبناء الجالية المغربية المقيمة بهولندا، والممارس بأحد الأندية بالعاصمة أمستردام، خاصة بعدما واجه منافسة شديدة من طرف خصمه الإسباني الذي توجد في حوزته 33 مباراة احترافية، فاز ضمنها بـ28 مباراة، ولم يتأت له انتزاع هذا اللقب إلا بعد انتهاء الجولة الخامسة والأخيرة من هذا اللقاء".

وتمكن زكرياء التجارتي من بسط سيطرته خلال أطوار كل الجولات الخمس التي خاضها ضمن هذه المباراة الكبرى، موظفا ضمنها كل تقنيات المواي طاي التي ساعدته على حسم هذا اللقب العالمي المهم لصالحه، ليضيفه إلى خزانة ألقابه التي تتضمن لقب بطولة هولندا ولقب بطولة أوروبا ولقب النسخة الرابعة من الجائزة الدولية الكبرى للملك محمد السادس للكيك بوكسينغ.

وإضافة إلى المباراة التي توج خلالها زكرياء التجارتي باللقب العالمي، عرفت الأمسية الرياضية الدولية التي نظمتها المؤسسة الفرنسية Buxusport، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي الصافات والرياضات المماثلة، إجراء أربع مباريات برسم لقاءات رفع الستار، حيث تمكن عثمان بنمسعود من جمعية تيم بارا تمارة من الانتصار على حمزة الحيمر من جمعية أرينا البيضاء خلال اللقاء الأول الذي جمع بينهما برسم وزن أقل من 67 كلغ".

وخلال اللقاء الثاني الذي جرى ضمن وزن أقل من 51 كلغ، تمكن وليد السنوسي، المنتمي إلى جمعية نادي صيطان جيم الرباط، من الفوز على خصمه زكرياء صابر من جمعية التقنية مراكش. كما تمكن محمد إبراهيم صيلان من جمعية التنين صيلان مراكش من الانتصار على منافسه أسامة بوسعيد عن جمعية التقنية مراكش، في المباراة التي برمجت ضمن فئة وزن أقل من 67 كلغ. وبدوره، انتصر صلاح الدين بريان المنتسب إلى جمعية المجد مراكش على متحديه عثمان الرهوني من جمعية التنين صيلان مراكش، خلال اللقاء الذي دار في وزن أقل من 60 كلغ.