الوداد يهزم كوكب مراكش ويتوج ببطولة الخريف

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تغلب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، على ضيفه الكوكب المراكشي، بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة الجولة 15 من منافسات الدوري الاحترافي، التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.

وبدأ لاعبو الفريق البيضاوي، أطوار المواجهة بضغط هجومي مبكر على مرمى الضيوف، بحثا منهم عن إحراز هدف السبق، غير أن ذلك تحقق للفريق المراكشي، في حدود الدقيقة السابعة، من هجمة مرتدة سريعة، استثمرها اللاعب عبد الإله عميمي، لهز شباك رضى التكناوتي، وتسجيل الهدف الأول للكوكب.

وأتيحت بعد ذلك، بعض محاولات التهديف لعناصر الكوكب المراكشي، شكلت الخطورة على مرمى الوداد، خصوصا من جانب المهاجم المالي نتجي أمادو ساماكي، الذي أقلقت تحركاته لاعبي الخط الخلفي للوداد.

وحاول أبناء المدرب فوزي البنزرتي، الرد على هدف الكوكب، في باقي دقائق الشوط الأول، غير أن ردة الفعل بقيت محتشمة، إذ لم يستطيع رفاق العميد إبراهيم النقاش، تجاوز الخط الخلفي للفريق المراكشي، والوصول إلى شباك الحارس محمد باعيو، الذي لم يتم اختباره بشكل كبير، طيلة دقائق النصف الأول للمواجهة.

وكان اللاعب رضى الزهراوي، قريبا من إحراز الهدف الثاني للفريق المراكشي، في حدود الدقيقة 37، بعد جملة تكتيكية محكمة بين عناصر الكوكب، إلا أن اللمسة الأخيرة، خانت اللاعب المذكور، بعد انفراده بحارس الوداد.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، احتسب الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، ركلة جزاء للوداد، تكلف محمد أوناجم، بترجمتها إلى هدف التعادل، في الدقيقة 48، ليتواصل بعدها ضغط الوداد الهجومي على معترك الفريق المراكشي، بحثا عن مزيد من الأهداف، لحسم النقاط الكاملة للنزال.

وكثف لاعبو الوداد من مناوراتهم الهجومية بحثا عن هدف الفوز، من خلال خلق العديد من محاولات التهديف، قابلها دفاع الفريق المراكشي بقتالية كبيرة، في المقابل اعتمد عناصر هذا الأخير على المرتدات الهجومية لاستغلال الفراغات التي يتركها لاعبو الفريق البيضاوي، إذ قاد المهاجم ساماكي، الأخطر منها في الدقيقة 70.

وتمكن المدافع أشرف داري، من إحراز الهدف الثاني للوداد، في الدقيقة 82، عن طريق رأسية مركزة من ركنية، قبل أن يعزز الوافد الجديد جبران، النتيجة بهدف ثالث، من ركلة جزاء، في الدقيقة 85.

ورفع الوداد الرياضي، رصيده بعد هذا الفوز إلى 30 نقطة، في صدارة ترتيب البطولة، ليتوج بذلك بطلا لبطولة الخريف، فيما جمدت الهزيمة رصيد الكوكب المراكشي، في 13 نقطة في المركز 15.

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