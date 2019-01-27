التعادل ينصف مباراة "الماط" والجيش الملكي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أنهى التعادل السلبي، نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريقي المغرب التطواني لكرة القدم، وضيفه الجيش الملكي، برسم نزال الجولة 15 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد المغرب التطواني، بـ 18 نقطة، في المركز الثامن مناصفة مع فرق الفتح الرباطي ومولودية وجدة، فيما أنهى الجيش الملكي، الشطر الأول للبطولة برصيد 15 نقطة، في الصف 13.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com