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التعادل ينصف مباراة "الماط" والجيش الملكي
الأحد 27 يناير 2019 - 18:43
أنهى التعادل السلبي، نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريقي المغرب التطواني لكرة القدم، وضيفه الجيش الملكي، برسم نزال الجولة 15 من منافسات البطولة الاحترافية.
وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد المغرب التطواني، بـ 18 نقطة، في المركز الثامن مناصفة مع فرق الفتح الرباطي ومولودية وجدة، فيما أنهى الجيش الملكي، الشطر الأول للبطولة برصيد 15 نقطة، في الصف 13.
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تعليقات الزوّار (2)
1 - عسكري الأحد 27 يناير 2019 - 18:59
فريق الجيش الملكي فريق بدون هوية لاعبون بدون روح همهم المال
2 - مغربي الأحد 27 يناير 2019 - 19:37
الحكم حرم الجيش من ضربة جزاء واضحة ضد تطوان..أمس التيازي منح ضربة جزاء ليوسفية برشيد صحيحة ونفس العملية قام بها الشاكير ضد لاعب الجيش يوم الأربعاء الماضي لم يعلن فيها التيازي عن أي شيء!!!!
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