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كُتّاب وآراء
واد زم "يبطئ" حركة نهضة بركان في البطولة
أنهى فريق سريع واد زم لكرة القدم، مباريات الشطر الأول من منافسات الدوري الاحترافي في نسخته الثامنة، بفوز هام على ضيفه نهضة بركان، بعد أن تغلب عليه، اليوم الأحد، بهدفين لواحد، في مباراة الجولة 15.
وحسم سريع واد زم، نتيجة الجولة الأولى لصالحه بهدفين نظيفين، سجلها كل من عبدولاي ديارا، في الدقيقة 11، وعصام بودالي، في الدقيقة 27، فيما سجل عبد الصمد المباركي، الهدف الوحيد لنهضة بركان، في حدود الدقيقة 70.
ورفع سريع واد زم، رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز، إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما جمدت الهزيمة رصيد نهضة بركان، في 20 نقطة، في الصف السادس.