24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. شيخوخة المجتمع تدفع إلى مطلب الاعتراف بدور المساعد الأسري (5.00)

  2. المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد (5.00)

  3. حادث سير ينهي حياة مسؤول منتخب في برشيد‎ (5.00)

  4. مسيرة حاشدة تندد بالعنف الجامعي في ذكرى مقتل الطالب "إزم" (5.00)

  5. "كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | واد زم "يبطئ" حركة نهضة بركان في البطولة

واد زم "يبطئ" حركة نهضة بركان في البطولة

واد زم "يبطئ" حركة نهضة بركان في البطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 27 يناير 2019 - 21:05

أنهى فريق سريع واد زم لكرة القدم، مباريات الشطر الأول من منافسات الدوري الاحترافي في نسخته الثامنة، بفوز هام على ضيفه نهضة بركان، بعد أن تغلب عليه، اليوم الأحد، بهدفين لواحد، في مباراة الجولة 15.

وحسم سريع واد زم، نتيجة الجولة الأولى لصالحه بهدفين نظيفين، سجلها كل من عبدولاي ديارا، في الدقيقة 11، وعصام بودالي، في الدقيقة 27، فيما سجل عبد الصمد المباركي، الهدف الوحيد لنهضة بركان، في حدود الدقيقة 70.

ورفع سريع واد زم، رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز، إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما جمدت الهزيمة رصيد نهضة بركان، في 20 نقطة، في الصف السادس.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بركاني من الصحراء الأحد 27 يناير 2019 - 22:20
لم أفهم لماذا المدرب الجعواني لا يلعب بالتشكلة كاملة، مدرب مكلخ يبقي على لاعبين أساسيين على دكة الاحتياط بدعوى المباريات القادمة في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية، واش هاذ التفكير خاص يمشي فحالو، الله يخلف، نهضة بركان فريق قوي لكن يحتاج لمدرب محنك وذكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - Emma2000 الأحد 27 يناير 2019 - 22:23
واد زم واعر كنشجعو بزاف حتى نهضة بركان كنشجعهم مي واد زم اكثر و تحيه لنبيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.