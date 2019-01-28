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الرئيسية | رياضة | الرجاء البيضاوي يتخلى عن خدمات مدربه غاريدو

الرجاء البيضاوي يتخلى عن خدمات مدربه غاريدو

الرجاء البيضاوي يتخلى عن خدمات مدربه غاريدو
هسبورت من الدار البيضاء*
الاثنين 28 يناير 2019 - 13:05

أَعْلَنَ نادي الرجاء الرياضي، اليوم الاثنين، عن الانفصال مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مع تكليف مساعده السابق يوسف السفري، لشغل مهامه مسؤولا أول داخل الطاقم التقني، بمساعدة اللاعب السابق بوشعيب المباركي، في انتظار تعيين مدرب جديد للفريق "الأخضر".

وجَاء القرار، بعد استشارة أعضاء المكتب المديري للرجاء والإدارة الرياضية للنادي، بقيادة فتحي جمال، حيث عقد اجتماع مع المدرب الإسباني، صباح اليوم، بمقر النادي في "الوازيس"، من أجل تدارس وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الأخيرة، والتي انعكست سلبا على انسجام وأداء الفريق، حسب ما ذكره بلاغ للنادي "الأخضر" عبر الموقع الرسمي.

يُشار إلى أن شريحة واسعة من أنصار فريق الرجاء البيضاوي، صبَّت غضبها العارم، عقب خسارة الفريق أمام ضيفه نجم الساحل التونسي، بنتيجة ثنائية نظيفة، مساء أول أمس السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ووضع "الرجاويون"، المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، في مقصلة الاتهام، محملين إياه مسؤولية هذه الخسارة، التي مهَّدت الطريق، بنسبة كبيرة، نحو إقصاء ممثِّل كرة القدم المغربية الوحيد، في المسابقة العربية، قبل لقاء العودة المرتقب في الملعب الأولمبي في سوسة، بعد أسبوعين.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ملاحظ الاثنين 28 يناير 2019 - 13:26
في الوقت الذي مازال نادي الرجاء ييؤطره مجموعة من اللاعبين القدامى لجمعية الحليب اليوم ينظاف طاقم تقني اخر لقيادة فريق الرجاء من لاعبين واطر لنادي البرنوصي السفري وبوشعيب لمباركي از مازال العاطي يعطي .انه العالمي ياسادة
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-11
2 - بن بريك الاثنين 28 يناير 2019 - 13:30
اسوا نادي في المغرب من حيث التسيير هو نادي الرجاء البيضاوي داءما الجمهور يتدخل في تسيير النادي يقيل من يشاء ويعين من يشاء جمهوره لا يقبل الهزيمة وهذا غير ممكن،،،
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-6
3 - سعيد الالفة الاثنين 28 يناير 2019 - 13:33
الرجاء هي الخاسرة..وتدكروا كلامي .
السيناريو المحتمل و المتوقع : سيدهب غاريدو ليرفع دعوى للفيفا ..و سيربحهم و سيعظ مسؤولو الرجاء اناملهم من ..الغيظ .
وسنسمع قريبا ان سفري تم تعيينه خلفا لغاريدو و ان امحمد فاخر انظم للفريق كمسؤول تقني..وهنا كاينة اللعيبة . Et le tours est joué..والفاهم يفهم .
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2
4 - الهريسة التونسية هي السبب الاثنين 28 يناير 2019 - 13:40
200 مليون اخري تضاف لديون الرجاء

نجم الساحل التونسي حصد الأخضر واليابس للمرة الثانية في ظرف 3 أشهر بعد اقصاءه لوداد الأمة .

شوهتونا مع الهريسة التونسية
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1
5 - سلام الصويري الاثنين 28 يناير 2019 - 13:43
شوهة !!مدرب قاد مركب الرجاء طيلة مدة العواصف التي ضربت الفريق والأزمات والحرب الأهلية وأخرجه الى بر الأمان بإحرازه لقب أفريقي وكان ربانا ماهرا استطاع ان يبقي الفريق متوازنا بجمع اللاعبين في صف واحد !! والعبث انه في اول هفوة يتم طرده !! بدون اَي اعتبار الضروف وما قد يترتب عنه من عواقب !!
إدارة جديدة باعت الاوهام والوعود المعسولة وكان همها هو الوصول الى التسيير للتقرب من مراكز القرار وقضاء مصالح شخصية كما هي العادة عند اغلب رؤساء اما الفريق وتطويره والعمل على إشعاعه فهذا اخر ما يفكرون فيه .
سنرى !!
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15
6 - السميدع من امبراطورية المغرب الاثنين 28 يناير 2019 - 13:45
حرام عليك يا كاريدو ما قريتي لا بملحة و لا طعام و تفعل في الرجاء هذه الشماتة المفظوحة لانه حشومة و حرام تتبهدل الرجاء امام فريق متواضع يلعب بطريقة ال70يات و ال60يات يتكدس في معترك حارسه و جل لاعبيهه يتظاهرون بالاصابات و النوم اكثر من 20 دقيقة لتضييع الوقت و ينتظر الكرات الطائشة لاجل الغفلة و المباغثة و ليست له اية تقنية و يظهر للجميع ان الرجاء كبييرة بزاف على نجم الساحلي و ما كان عليها ان تهزم الرجاء العالمي و الله حرام تهزم الرجاء بفريق متواضع .
فكيف بالله عليك تدخل بوعميرة بذل الزنيتي و كيف تدخل الحافيظي في الشوط الثاني بذل الاول ؟!! و تلغي مابيدي و بنحليب ؟
-المهم الرجاء انهزمت في الشوط الاول بتعاون من كاريدو و الحكم المتحيز و لهذا لننسى هذه المهزلة و نهيئ جيدا لاخذ التاهل من تونس كما فعلتها الرجاء قبل مع الزمال و الترجي ليس مستحيلا اعادة البرادورا مع النجم الساحلي و ان شاء الله التاهل للرجاء العالمي اما الساحل ليست عندها مقومات للوصول للنهاية
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3
7 - moulay ali الاثنين 28 يناير 2019 - 13:45
لو انتظروا لقاء العودة .........
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4
8 - neuchatelois الاثنين 28 يناير 2019 - 13:49
Bonjour
Une très bonne nouvelle avec quoi nous allons commencer la semaine, d’après moi c’est grand égoïste, il pense qu’à lui et sa fierté et pas à l’intérêt de club .
Ma wa chataba hata 9a3e libhare.
Nous devons soutenir le jeune entraîneur M Safri et son adjoint.
Merci
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-3
9 - جواد ابير الاثنين 28 يناير 2019 - 13:56
نتمنى التوفيق للفريق الأخضر وان يتم التعاقد مع مدرب جيد
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3
10 - متتبع الاثنين 28 يناير 2019 - 14:00
!!!! Rebelote
!!!Un pas en avant deux pas en arriére
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