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كُتّاب وآراء
الرجاء البيضاوي يتخلى عن خدمات مدربه غاريدو
أَعْلَنَ نادي الرجاء الرياضي، اليوم الاثنين، عن الانفصال مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مع تكليف مساعده السابق يوسف السفري، لشغل مهامه مسؤولا أول داخل الطاقم التقني، بمساعدة اللاعب السابق بوشعيب المباركي، في انتظار تعيين مدرب جديد للفريق "الأخضر".
وجَاء القرار، بعد استشارة أعضاء المكتب المديري للرجاء والإدارة الرياضية للنادي، بقيادة فتحي جمال، حيث عقد اجتماع مع المدرب الإسباني، صباح اليوم، بمقر النادي في "الوازيس"، من أجل تدارس وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الأخيرة، والتي انعكست سلبا على انسجام وأداء الفريق، حسب ما ذكره بلاغ للنادي "الأخضر" عبر الموقع الرسمي.
يُشار إلى أن شريحة واسعة من أنصار فريق الرجاء البيضاوي، صبَّت غضبها العارم، عقب خسارة الفريق أمام ضيفه نجم الساحل التونسي، بنتيجة ثنائية نظيفة، مساء أول أمس السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
ووضع "الرجاويون"، المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، في مقصلة الاتهام، محملين إياه مسؤولية هذه الخسارة، التي مهَّدت الطريق، بنسبة كبيرة، نحو إقصاء ممثِّل كرة القدم المغربية الوحيد، في المسابقة العربية، قبل لقاء العودة المرتقب في الملعب الأولمبي في سوسة، بعد أسبوعين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
السيناريو المحتمل و المتوقع : سيدهب غاريدو ليرفع دعوى للفيفا ..و سيربحهم و سيعظ مسؤولو الرجاء اناملهم من ..الغيظ .
وسنسمع قريبا ان سفري تم تعيينه خلفا لغاريدو و ان امحمد فاخر انظم للفريق كمسؤول تقني..وهنا كاينة اللعيبة . Et le tours est joué..والفاهم يفهم .
نجم الساحل التونسي حصد الأخضر واليابس للمرة الثانية في ظرف 3 أشهر بعد اقصاءه لوداد الأمة .
شوهتونا مع الهريسة التونسية
إدارة جديدة باعت الاوهام والوعود المعسولة وكان همها هو الوصول الى التسيير للتقرب من مراكز القرار وقضاء مصالح شخصية كما هي العادة عند اغلب رؤساء اما الفريق وتطويره والعمل على إشعاعه فهذا اخر ما يفكرون فيه .
سنرى !!
فكيف بالله عليك تدخل بوعميرة بذل الزنيتي و كيف تدخل الحافيظي في الشوط الثاني بذل الاول ؟!! و تلغي مابيدي و بنحليب ؟
-المهم الرجاء انهزمت في الشوط الاول بتعاون من كاريدو و الحكم المتحيز و لهذا لننسى هذه المهزلة و نهيئ جيدا لاخذ التاهل من تونس كما فعلتها الرجاء قبل مع الزمال و الترجي ليس مستحيلا اعادة البرادورا مع النجم الساحلي و ان شاء الله التاهل للرجاء العالمي اما الساحل ليست عندها مقومات للوصول للنهاية
Une très bonne nouvelle avec quoi nous allons commencer la semaine, d’après moi c’est grand égoïste, il pense qu’à lui et sa fierté et pas à l’intérêt de club .
Ma wa chataba hata 9a3e libhare.
Nous devons soutenir le jeune entraîneur M Safri et son adjoint.
Merci
!!!Un pas en avant deux pas en arriére