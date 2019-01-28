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الرئيسية | رياضة | تحديد تاريخ السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي

تحديد تاريخ السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي

تحديد تاريخ السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي
هسبورت – متابعة
الاثنين 28 يناير 2019 - 17:44

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أن يوم 29 مارس 2019 سيكون موعد كأس السوبر بين الترجي والرجاء في العاصمة القطرية الدوحة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - إلى الأمام يا ترجي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:06
ان شاء الله الفوز يعود للترجي العالمي
ههههههههه
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-20
2 - ali الاثنين 28 يناير 2019 - 18:47
انشاء الله السوبر للرجاء العالمي بدون نفاق الرجاء احسن بكثير من الترجي
الترجي فريق قوي بلياقته و اندفاعه و الخشونة يتقنونها الكأس للرجاء
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