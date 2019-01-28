تحديد تاريخ السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي

هسبورت – متابعة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أن يوم 29 مارس 2019 سيكون موعد كأس السوبر بين الترجي والرجاء في العاصمة القطرية الدوحة.