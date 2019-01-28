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تحديد تاريخ السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي
الاثنين 28 يناير 2019 - 17:44
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.
وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أن يوم 29 مارس 2019 سيكون موعد كأس السوبر بين الترجي والرجاء في العاصمة القطرية الدوحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - إلى الأمام يا ترجي الاثنين 28 يناير 2019 - 18:06
ان شاء الله الفوز يعود للترجي العالمي
ههههههههه
ههههههههه
تعليق غير لائق
-20
2 - ali الاثنين 28 يناير 2019 - 18:47
انشاء الله السوبر للرجاء العالمي بدون نفاق الرجاء احسن بكثير من الترجي
الترجي فريق قوي بلياقته و اندفاعه و الخشونة يتقنونها الكأس للرجاء
الترجي فريق قوي بلياقته و اندفاعه و الخشونة يتقنونها الكأس للرجاء
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