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الرئيسية | رياضة | المنتخب الوطني يواجه الأرجنتين وديا في مارس

المنتخب الوطني يواجه الأرجنتين وديا في مارس

المنتخب الوطني يواجه الأرجنتين وديا في مارس
هسبورت – متابعة
الاثنين 28 يناير 2019 - 16:05

أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم عن برمجة مباراة ودية بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الأرجنتيني، وذلك يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل، في الثامنة مساء، بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وكشفت جامعة كرة القدم، في بلاغ لها عبر موقعها الرسمي، على أن اللقاء سيجرى ضد رفاق النجم العالمي ليونيل ميسي، بعد أن دخلت في مفاوضات مع اتحادات كروية لمنتخبات عملاقة قصد مواجهة "أسود الأطلس" في محك إعدادي.

ويدخل اللقاء المرتقب بعد أقل من شهرين في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بمصر، علما أن النخبة الوطني ستجري آخر مباراة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب ملاوي في 23 من مارس المقبل.

ومعلوم أيضا أن مباراة ملاوي تظل شكلية للنخبة الوطنية، بعد أن حسمت سلفا بطاقة التأهل إلى نهائيات "الكان"، حيث تصدر الفريق الوطني المغربي مجموعته برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة أمام المنتخب الكاميروني.

وكانت الجامعة الملكية قد أوقفت مفاوضاتها مع نظيرتها الإنجليزية، لبرمجة مباراة ودية بين "أسود الأطلس" ومنتخب "الأسود الثلاثة" في مارس المقبل، بعد تشبث مسؤولي الاتحاد الإنجليزي ببرمجة اللقاء في الـ20 أو 21 من مارس المقبل، وهو ما اعتبرته جامعة الكرة، أمرا صعب التحقق بما أن النخبة الوطنية على موعد مع مباراة ملاوي ضمن تصفيات "كان 2019"، يوم 23 من الشهر ذاته بملاوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ودادي الاثنين 28 يناير 2019 - 16:21
حبدا لو لعبوا في ملعب الرعب لكن هنالك إصلاحات دائمة
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4
2 - أمين الاثنين 28 يناير 2019 - 16:24
إوا هادا هوا المعقول فالمباريات الحبية. نتمنا ظهور الأسود بوجه مشرف و إعطاء الفرصة للشباب لإظهار إمكانياتهم
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11
3 - فاطمة الزهراء الاثنين 28 يناير 2019 - 16:25
كل التوفيق لمنتخبنا المغربي انشاء الله سيفوز
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11
4 - محك حقيقي الاثنين 28 يناير 2019 - 16:40
هذا هو المعقول شكرا الجامعة خاصة السيد لقجع
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12
5 - نجم الشمال الاثنين 28 يناير 2019 - 16:52
ولكن إلا مكانش ميسي وسواريز راه ماشي الأرجنتين والمنتخب الوطني محتلج لشي مبارة ودية مع البرتغال ويكون لعب كريستيانو
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-5
6 - دعم خيري الاثنين 28 يناير 2019 - 17:17
اتمني ان يلعب المنتخب الوطني مقابلة حبية ضد منتخب الاعبين الأفارقة في البطولة الوطنية تخصص مداخيلها لدعم جمعية خيرية . المدرب هو موسي نضاو .
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1
7 - yassine الاثنين 28 يناير 2019 - 17:20
الرباط دائما وكأن المغرب لسيت به ملاعب
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