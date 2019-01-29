دورتموند وزياش يتطلّعان إلى إبرام صفقة مُدوية

هسبورت من الدار البيضاء

يَبدو أن مسلسل انتقال اللاعب الدولي حكيم زياش، صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، صوب وجهة جديدة، من عدمه، يشهد فصوله الأخيرة، على بعد ثلاثة أيام فقط من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين الشتوية، حيث يسعى نادي بروسيا دورتموند الألماني، إلى إتمامها، بالتعاقد مع النجم المغربي.

حكيم زياش، وعلى الرغم من ارتباطه بعقد رفقة "الأياكس"، يمتد إلى غاية يونيو 2021، عبَّر منذ مدة عن رغبته الصريحة في الانضمام إلى فريق بروسيا دورتموند، خلال يناير الجاري، كما أنه أغلق الباب أمام مسؤولي روما، نادي العاصمة الإيطالي الذي كان قريبا من ضم اللاعب الدولي المغربي، خلال الصيف الماضي، حيث توصل مسؤولو نادي العاصمة الإيطالية إلى اتفاق مبدئي مع وكيل أعمال زياش، بهذا الخصوص، قبل أن تتعثَّر المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وفي الوقت، الذي أكَّدت فيه تقارير صحفية إيطالية، أن الاتفاق بين بروسيا دورتموند وحكيم زياش، لم يتم، إلى حدود اليوم الاثنين، يرجح أن يعلن النادي الألماني تعاقده مع الدولي المغربي، خلال آخر ساعات "المركاتو"، في حال سارت الأمور في الاتجاه الصحيح، علما أن أندية أوروبية أخرى تبدي اهتمامها بضم صانع ألعاب "الأياكس" الحالي.

وبالرغم من تعثر المفاوضات مع دورتموند، خلال مراحل متفرقة ماضية، عاد زياش، في حوار مطول مع إحدى المجلات الهولندية، ماي الماضي، ليعبر خلاله عن إعجابه بالفريق الألماني وطريقة لعبه، مؤكدا أن الأخيرة تناسبه، فضلا عن الميزات التي قد يستفيد منها اللاعب الدولي المغربي من الانتقال إلى ألمانيا، على المستوى الشخصي، إذ لا تبعد مدينة دورتموند كثيرا عن أينشخيده، حيث يستقر زياش رفقة أسرته الصغيرة.

في هذا السياق، صرّح زياش، قائلا "لو كنت سأختار، لرجحت وجهة ألمانيا، لكنني سأنتظر التوصّل بعرض من دورتموند (ضاحكا).. أستغرق ساعة بالسيارة من بيتي إلى هناك، خاصة أنني لست من هواة السفر عبر الطائرة، إذ أشعر بالقلق في بعض الأحيان، كما كان الشأن خلال إحدى الرحلات رفقة المنتخب الوطني صوب الرأس الأخضر، حيث أتذكر أن السفر جوا استغرق ثلاث ساعات ونصف".

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من "مركاتو" هذا الشتاء، يبدو أن موضوع انتقال زياش إلى دورتموند، سيشهد فصولا أخرى، لاسيما أن إدارة ناديه الحالي، ترغب في الاحتفاظ به، على الأقل، إلى غاية نهاية الموسم، لما ينتظر أياكس من رهانات كبيرة، أبرزها خوض ثمن نهائي دور أبطال أوروبا، بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري "الإرديفيزي" مع الغريم "بي إس في" أيندهوفن.

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