24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أولاد فارس الحلّة .. جماعة فقيرة مهجورة تسير في درب التنمية (5.00)

  2. نتزوج لننطلق أم لنختنق (5.00)

  3. حملة نظافة تستهدف قبور المسلمين في بوجنيبة (5.00)

  4. "اليد الممدود" تساعد عشرات الأشخاص بلا مأوى (5.00)

  5. مغاربة ونجاح الزواج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بنعطية يجتاز الفحص الطبي في الدحيل القطري

بنعطية يجتاز الفحص الطبي في الدحيل القطري

بنعطية يجتاز الفحص الطبي في الدحيل القطري
هسبورت - يوسف فاطن
الاثنين 28 يناير 2019 - 23:33

اسْتقبلت إدارة نادي الدحيل القطري، أمس الأحد، قائد "الأسود" المهدي بنعطية، الذي وصل الدوحة من تورينو بهدف الانضمام إلى حامل لقب الدوري القطري.

وأَجْرَى المهدي بنعطية اليوم الاثنين، الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى الدحيل، بمستشفى الطب الرياضي "اسبيتار".

وسيُدافع بنعطية عن ألوان الدحيل لمدة 3 سنوات، حسب ما أكدته تقارير إعلامية قطرية، بعد أن أكملت إدارة النادي اتفاقها مع نادي يوفنتوس الإيطالي بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق المتطلع إلى تحقيق دوري أبطال آسيا.

وأضافت المصادر نفسها أن يوفينتوس سيحصل على مبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز أخرى يتضمنها العقد، فيما يصل راتب بنعطية إلى 5 ملايين أورو سنويا.

من جهة أخرى تعرض المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، خلال لقاء فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو بالكالتشيو الإيطالي.

وأوضح بيان صادر عن نادي "السيدة العجوز" أن بونوتشي خضع لفحوصات مدققة أكدت غيابه عن الميادين لمدة شهر كامل، حيث سيغيب عن مباريات مهمة في الدوري ودوري الأبطال، الأمر الذي قد يربك خطط مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري، بفقدانه لاعبين مؤثرين في قبل الدفاع مثل بنعطية وبونوتشي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.