بنعطية يجتاز الفحص الطبي في الدحيل القطري

هسبورت - يوسف فاطن

اسْتقبلت إدارة نادي الدحيل القطري، أمس الأحد، قائد "الأسود" المهدي بنعطية، الذي وصل الدوحة من تورينو بهدف الانضمام إلى حامل لقب الدوري القطري.

وأَجْرَى المهدي بنعطية اليوم الاثنين، الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى الدحيل، بمستشفى الطب الرياضي "اسبيتار".

وسيُدافع بنعطية عن ألوان الدحيل لمدة 3 سنوات، حسب ما أكدته تقارير إعلامية قطرية، بعد أن أكملت إدارة النادي اتفاقها مع نادي يوفنتوس الإيطالي بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق المتطلع إلى تحقيق دوري أبطال آسيا.

وأضافت المصادر نفسها أن يوفينتوس سيحصل على مبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز أخرى يتضمنها العقد، فيما يصل راتب بنعطية إلى 5 ملايين أورو سنويا.

من جهة أخرى تعرض المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، خلال لقاء فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو بالكالتشيو الإيطالي.

وأوضح بيان صادر عن نادي "السيدة العجوز" أن بونوتشي خضع لفحوصات مدققة أكدت غيابه عن الميادين لمدة شهر كامل، حيث سيغيب عن مباريات مهمة في الدوري ودوري الأبطال، الأمر الذي قد يربك خطط مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري، بفقدانه لاعبين مؤثرين في قبل الدفاع مثل بنعطية وبونوتشي.

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