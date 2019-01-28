الطاوسي يقترب من خلافة غاريدو في تدريب الرجاء

هسبورت - آمال لكعيدا

عَلمت "هسبورت" من مصادر من داخل البيت "الرجاوي"، أن إدارة الفريق "الأخضر"، برئاسة جواد الزيات، قد باشرت مفاوضاتها مع الإطار الوطني، رشيد الطاوسي، من أجل التعاقد معه، خلفا للإسباني، خوان كارلوس غاريدو، الذي أقيل من مهامه على رأس الإدارة الفنية للرجاء البيضاوي.

وأَشَارَت نفسها المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير في طريقها الصحيح، خاصةً وأن مهندس الثلاثية القارية، مع المغرب الفاسي، قبل ثماني سنوات، أبدى تحمسه لقيادة الفريق "الأخضر" في المرحلة الحالية، حيث سيتم التوقيع الرسمي في الساعات القليلة المقبلة، مساء اليوم أو غدا.

وقدَّمت إدارة النادي عرضا مبدئيا للطاوسي، يتمثل في قيادة الفريق لستة أشهر فقط، تتجدَّد أوتوماتيكيا في حال سجل المدرب السابق، للنادي نتائج إيجابية في الواجهات التي يشارك فيها الرجاء البيضاوي، علما أن الحظوظ في مواصلة المغامرة العربية في مسابقة كأس شيخ زايد، تبقى ضئيلة، بعد هزيمة الفريق ذهابا أمام النجم الساحلي، بثنائية نظيفة، في ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

جَدير بالذكر أنه وبمجرد إعلان انفصال الرجاء البيضاوي عن المدرب الإسباني، غاريدو، انهالت مجموعة من السير الذاتية لمدربين أجانب، سبق لهم التتويج في المنافسات الإفريقية، غير أن إدارة النادي فضَّلت التعامل مع مدرب يعرف محيط لنادي جيدا، ويحسن التعامل مع ضغط الجماهير "الرجاوية".

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