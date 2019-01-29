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الرئيسية | رياضة | يوفنتوس يَشكر بنعطية بعد انتقاله إلى دوري قطر

يوفنتوس يَشكر بنعطية بعد انتقاله إلى دوري قطر

يوفنتوس يَشكر بنعطية بعد انتقاله إلى دوري قطر
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:03

تَقدَّم مسؤولو فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بالشكر للدولي المغربي مهدي بنعطية، مدافع الفريق بعد ما قدمه للمجموعة خلال المدة التي قضاها بألوان بطل الكالشيو، مؤكدا انتقال قائد "الأسود" بشكل رسمي لنادي الدحيل القطري خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلنت إدارة اليوفي انتقال المدافع المغربي بنعطية بشكل رسمي إلى صفوف فريق الدحيل القطري بعدما رفض قائد "أسود الأطلس" الاستمرار مع ناديه الإيطالي بسبب التهميش الذي طاله من قبل المدرب ماسيمليانو أليغري وعدم حصوله على دقائق لعب كافية.

وكَتب يوفنتوس في بلاغه الرسمي: "مهدي شكرا لك على كل شيء قدمته للفريق، بنعطية ويوفنتوس ينفصلان، واللاعب المغربي سيكمل مساره رفقة فريق الدحيل القطري"، لينتهي مشوار اللاعب رفقة اليوفي الذي استقدمه صيف 2016 من "العملاق البفاري" بايرن ميونيخ.

وأضاف الفريق الإيطالي أن الدحيل القطري سيدفع 8 ملايين أورو مقسمة على دفعتين إلى غاية أكتوبر 2019 بالإضافة إلى مليوني أورو سيتم دفعها وفق بنود العقد المبرم بينهما لتصبح قيمة الصفقة 10 ملايين أورو بعد إضافة المتغيرات.

ووضع بيان "السيدة العجوز" الحد بشكل نهائي لمسلسل المدافع المغربي والتقارير الإخبارية التي ربطت مستقبله بالعديد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال وفولهام من الدوري الإنجليزي وآس ميلان وأنتر ميلان الإيطاليين وبوروسيا دورتموند وشالكة من ألمانيا ومارسيليا الفرنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - من فرنسا الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:19
نشكر بن عطية على ماقدمه للكره المغربة وكنت من متتبعيه منذ الدوري الفرنسي حتى وصل الى جوفنتوس.
كنت اتمنى ان يكمل مشواره بفرنسا لكن اظن انه فظل التقاعد واحترم اختياره
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9
2 - محمد الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:19
نتمنى اليك حظ موفق ان شاء الله ومستقبل بنجاح توفيق ان شاء الله على بركه الله ننعطيه
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9
3 - رمضان الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:19
‏لقد انتظر منك الكثير يا ابن عطية ،و ‏التحاقك بفرق الخليج نهاية مشوارك الكروي
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2
4 - دكالي الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:29
رسميا بنعيطة فدحيل ...........لعام جاي ان شاء الله غاديين نشروه لفرقة عندنا اتحاد زمامرة
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3
5 - BVB GERMANY11 الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:30
اللاعب مازال عندو مايعطي في أكبر فرق أوروبية 31 سنة والأن ذهب إلى نادي التحليل وترك Champion League هو الوحيد الذي فيه حلاوة كرة القدم هاذا كل هاذا فقط على ألأموال هل ليس له أموال؟ كان عليه أن يبقى في أوروبا سنتين أو ثلاث وبعد يذهب إلى القطن الكاميروني أو الدنجال القطري.
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4
6 - محمد الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:43
انا احترمو بن عطية واتمنا له توفيق كنت اتمتا أن يبقا في إيطاليا لكن لاتكره شئ وهو خيرلكم مزيد من نجاح ان شاء الله
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7 - الرباطي الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:49
الله يجعل البركة راك لعبتي ودابا راك شرفتي سير لقطر تجمع لفلوس واحد شويا ولي محلل قناة بين سبورت وهانتا بيخير
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8 - abdo الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:49
كان أكبر خطأ في مسيرته عندما غادر نادي العاصمة الإيطالية روما إلى النادي الألماني رغم أن روما لم يرغب في التخلي عنه.
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9 - نوفل الثلاثاء 29 يناير 2019 - 17:49
السلام عليكم
اختيار شخصي نحترمه بالتوفيق إن شاء الله .
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