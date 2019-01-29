يوفنتوس يَشكر بنعطية بعد انتقاله إلى دوري قطر

أوعنا بلعيد

تَقدَّم مسؤولو فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بالشكر للدولي المغربي مهدي بنعطية، مدافع الفريق بعد ما قدمه للمجموعة خلال المدة التي قضاها بألوان بطل الكالشيو، مؤكدا انتقال قائد "الأسود" بشكل رسمي لنادي الدحيل القطري خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلنت إدارة اليوفي انتقال المدافع المغربي بنعطية بشكل رسمي إلى صفوف فريق الدحيل القطري بعدما رفض قائد "أسود الأطلس" الاستمرار مع ناديه الإيطالي بسبب التهميش الذي طاله من قبل المدرب ماسيمليانو أليغري وعدم حصوله على دقائق لعب كافية.

وكَتب يوفنتوس في بلاغه الرسمي: "مهدي شكرا لك على كل شيء قدمته للفريق، بنعطية ويوفنتوس ينفصلان، واللاعب المغربي سيكمل مساره رفقة فريق الدحيل القطري"، لينتهي مشوار اللاعب رفقة اليوفي الذي استقدمه صيف 2016 من "العملاق البفاري" بايرن ميونيخ.

وأضاف الفريق الإيطالي أن الدحيل القطري سيدفع 8 ملايين أورو مقسمة على دفعتين إلى غاية أكتوبر 2019 بالإضافة إلى مليوني أورو سيتم دفعها وفق بنود العقد المبرم بينهما لتصبح قيمة الصفقة 10 ملايين أورو بعد إضافة المتغيرات.

ووضع بيان "السيدة العجوز" الحد بشكل نهائي لمسلسل المدافع المغربي والتقارير الإخبارية التي ربطت مستقبله بالعديد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال وفولهام من الدوري الإنجليزي وآس ميلان وأنتر ميلان الإيطاليين وبوروسيا دورتموند وشالكة من ألمانيا ومارسيليا الفرنسي.