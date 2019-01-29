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الرئيسية | رياضة | مكتب المغربي الفاسي يرفُض استِقالة الجامعي

مكتب المغربي الفاسي يرفُض استِقالة الجامعي

مكتب المغربي الفاسي يرفُض استِقالة الجامعي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 07:06

رَفَضَ المكتب المسير لفريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، بالإجماع وبشكل رسمي الاستقالة التي تقدَّم بها الرئيس المنتدب إسماعيل الجامعي، لأسباب صحية وعائلية مؤكدا تشبته بقرار بقائه في منصبه وعدم السماح له بترك "النمور الصفر" مهما كانت الأسباب في مرحلته الحرجة التي يمر منها.

وكان إسماعيل الجامعي، الرئيس المنتدب للماص، قد تقدم باستقالته من منصبه بداية الأسبوع الحالي وهو القرار الذي فاجأ مكونات الفريق، نظرا للعمل الكبير الذي يقوم به بعدما تم تعيينه نيابة عن الرئيس مروان بناني الذي يمر من وعكة صحية حالت دون إشرافه على شؤون ممثل العاصمة العلمية.

وتَقرَّر خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المسير لـ"النمور الصفر" رفض استقالة الجامعي والعمل على إقناعه بالاستمرار في تسيير شؤون الفريق، مع التنويه بالمجهودات الجبارة التي ما فتئ يقوم بها رفقة عائلته وباقي الداعمين الرسميين للفريق، منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري.

وتعهَّدت مكونات المغرب الفاسي في الوقت ذاته بمساندة الرئيس المنتدب و بذل جهود أكثر من أجل لم شمل العائلة الماصاوية بكل مكوناتها في هذا الوقت الحرج الذي يمر منه الفريق لاسيما في ظل تذبذب النتائج.

ويوجِّه الجمهور الفاسي انتقادات شديدة وحادة للطاقم التقني المشرف على قيادة الفريق وللاعبي الفريق بعد النتائج السلبية التي يحصدها الماص، وآخرها حصده لنقطتين فقط خلال الثلاث جولات الأخيرة بعدما سقط أمام اتحاد الخميسات بهدف نظيف وتعادله في مباراتين أمام اتحاد سيدي قاسم وشباب بن جرير ليبتعد بذلك عن نهضة الزمامرة متصدر الترتيب بـ 12 نقطة وبخمس نقاط عن رجاء بني ملال صاحب المركز الثاني.

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