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الرئيسية | رياضة | "أجواء مشحونة" بالرجاء وراء التخلي عن غارديو

"أجواء مشحونة" بالرجاء وراء التخلي عن غارديو

"أجواء مشحونة" بالرجاء وراء التخلي عن غارديو
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 22:30

نفت مصادر رجاوية أن يكون قرار الاستغناء عن خدمات المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو وليد اللحظة، أو تحكمت فيه هزيمة النسور الخضر بهدفين نظيفين أمام النجم الساحلي التونسي ضمن ذهاب ربع النهائي بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقالت المصادر إن قرار الإقالة وفك الارتباط بالمدرب غاريدو "جاء بعد أسابيع من التداول بين أعضاء المكتب المسير بعدما تم تسجيل ملاحظات عدة حول الفريق الأول؛ أبرزها غياب التواصل بين الطاقم التقني واللاعبين، بالإضافة الى الأجواء المشحونة داخل غرفة تبديل الملابس وانعكاس ذلك فوق أرضية الميدان".

وغاب التواصل داخل مستوع الملابس منذ أسابيع بين المدرب وبعض لاعبي الفريق الأول؛ ما دفع الإسباني المقال من منصبه إلى استبعاد بعضهم من خوض مباراة النجم الساحلي التونسي، وهو ما أثر سلبا على مردود الفريق على أرضية الملعب، كما طفت على السطح بعض المشاكل التي حاول المكتب المسير التدخل لحلها للحفاظ على استقرار المجموعة.

وساهم دخول المدرب الإسباني في خلافات حادة مع طاقمه التقني والإدارة التقنية، على غرار خلافه مع مساعده الأول يوسف سفري ومدرب الحراس ماء العينين ومطالبته بإبعاد المدير الرياضي فتحي جمال عن الفريق الأول وخلافه مع بعض ركائز الفريق، (ساهم) في اتخاد قرار إبعاده رغم أن المكتب المسير كان يعقد عدة اجتماعات لحل كل هذه المشاكل وتطويقها، لكن تأكد له أن الأمور تسير نحو منحى سلبي سيؤثر على المجموعة ككل.

ورغم إعلان فريق الرجاء، عبر بيان رسمي، فك ارتباطه بخوان كارلوس غاريدو، فإن المكتب المسير للفريق سيعقد اجتماعا مع محامي الأخير لإيجاد حل توافقي للانفصال بالتراضي، بعدما امتنع ابن فالنسيا الإسبانية عن التوقيع على فسخ عقده بسبب خلافات مالية مع إدارة النادي الأخضر.

ويطالب الإسباني بمبلغ 200 مليون سنتيم مقابل الموافقة على رحيله، في وقت يضمن له العقد الموقع مع النادي شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون سنتيم؛ لذا يحاول المكتب الرجاوي إقناعه بالتوصل إلى حل توافقي حتى لا يضطر إلى تقديم شكوى لدى جامعة الكرة أو الاتحاد الدولي للعبة.

وعرفت تداريب الرجاء أمس الإثنين أجواء حزينة بعد قرار إقالة كارلوس غاريدو، حيث لم يتمالك نفسه وشوهد يذرف الدموع وهو يودع اللاعبين فردا فردا.

بدورهم، أصيب لاعبو الرجاء بنوبات بكاء بسبب توديعهم للمدرب مستحضرين اللحظات الجميلة التي قضوها معا، والأفراح التي عاشوها بعد تتويجهم بلقبي كأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان أكثر اللاعبين تأثرا وبكاء أولئك الذين كانت تربطهم بالمدرب الإسباني علاقات جيدة، وكان يعول عليهم كثيرا في المباريات الرسمية للفريق الأخضر.

يشار إلى أن لاعبي الرجاء رغم الخلاف الذي نشب بين غاريدو وبعضهم، كانوا يرغبون في بقائه وعدم رحيله في الوقت الحالي، لكن القرار الأخير يبقى بيد المكتب المسير الذي فضل الاستغناء عنه حفاظا على استقرار غرفة الملابس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - footeux الثلاثاء 29 يناير 2019 - 22:56
A qui va profiter le licenciement de cet entraîneur ??? Et ça recommence !!! Virer un entraîneur et chercher un marocain avec le quel ils vont magouiller c'est la première qualité des magouilleurs marocains
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3
2 - ولد سلا في فرنسا الثلاثاء 29 يناير 2019 - 22:58
فيلم هيندي......................! ؟
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2
3 - رجاوي ريفي الثلاثاء 29 يناير 2019 - 22:59
في نظري قرار الاستغناء عن كاريدو في الوقت الحالي قرار غير صائب ولن يغير شيأ على المدى القريب خصوصا وانه كان قد قرر بنفسه مغادرة الفريق نهاية الموسم.
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8
4 - ولد الري______ش الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:06
مع كامل احترامي لغاريدو الا ان له اخطاء تكتيكية كارثية,هو جزء من المسؤولية في ما وصلت اليه وضعية الرجاء;المكتب المسير ,واللاعبين يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية ,كل ما في الرجاء جمهورها المحب المساند والمشجع والمعطاء بدون مقابل,هناك استهتار كبير من المكتب المسير,وجلب لاعبين لا يستحقون حمل القميص الرجاوي,هناك لاعبين حاليا لا يستحقون حتى اللعب بالقسم الثاني;الرجاء فريق عريق له تاريخ ولا يجب الاساءة له هكذا ,يجب تطهير البيت الرجاوي من بعض الاشخاص لان الرجاء تستحق اكثر بكثير من هؤلاء.ومن هذا المنبر نتمنى ان يتحرك كل الغيورين على الرجاء لانقاذها من براثن شرذمة تسيء لمجد الرجاء.
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-1
5 - ابن زعير الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:08
غاريدوا قدم عملا جيدا لفريق الرجاء البيضاوي بتحقيقه لقبين كبيرين وطني وافريقي ويجب شكره على ذلك.اما الان فان قرارالاقالة اراه صائبا لان غاريدوا اصبح يعبث بالرجاء وبجمهوره واظن ان ذلك جاء عن قصد لكي ينتقل للخليج وما ادراك مالخليج لانه لايعقل ان تشرك ياجوركرسمي في وقت سن شيخوخته بحيث اصبح بعيدا عن اعتباره مهاجما صريحا لكونه لايتوفرعلى نصف المقومات(السرعة،المهارة،القدرة على التحرك الجيد وصنع اهداف لزملائه والتسجيل اكثرمن التضييع)وهي مواصفات تتوفرفي بنحليب رفقة اصدقائه في باقي المراكز.ومآزم وضعية غاريدو هو الحكم المصري الضعيف جدا الذي لم يستطع ادارة مباريات الدوي المصري فما بالك بكاس العرب بحيث حرم الرجاء من ضربة جزاء واعتقد انه قصد ذلك لان اسم المغرب يزعج اغلب الرياضيين والاعلاميين المصريين وليس الكل طبعا.
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3
6 - Nizar الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:10
كاليك الرجاء العالمي واش نكولو على ريال مدريد و لفربول و منشيستر ،لا رجاء ولا وداد خاصهم اعطيو مثال في تسيير او اكونو قاطره في البطولة المغربية شوف غير بنيه ديال اللاعبه ديال بطوله عندهم نقص في التغديه،
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