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كُتّاب وآراء
حكيمي يحصد ثمار التألق أمام هانوفر بالبوندسليغا
حصد الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي ثمار تألقه بقميص ناديه بوروسيا دورتموند أمام هانوفر خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن مجريات الأسبوع الـ 21 من مسابقة البوندسليغا، التي عرفت فوز رجال السويسري لوسيان فافر بخمسة أهداف لهدف واحد.
واختير المدافع المغربي الشاب ضمن التشكيلة المثالية في الأسبوع الـ 21 من قبل صحيفة "سبورت شاو" الألمانية ومؤشر الإحصائيات صوفا سكور، بعد مساهمته في فوز ناديه العريض، بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة الرابعة والعشرين وإعطاء تمريرة "أسيست"، في المباراة التي جرت فوق أرضية ملعب سيغنال ايدونا بارك وقادها الحكم مانويل جرافي.
وتألق حكيمي بشكل لافت خلال المواجهة بعدما أشركه المدرب بشكل أساسي، كعادته خلال المواجهات السابقة. وكان المدافع المغربي الشاب في الموعد؛ إذ لم يقتصر أداؤه على تقديم الواجبات الدفاعية وتأمين جهته، بل ساهم كذلك في مهرجان الأهداف الخمسة التي ولجت شباك هانوفر وأدت إلى إقالة مدربه، أندري برايتنرايتر، ليصبح بذلك ثالث مدرب تطاله الإقالة بعد هايكو هيرليتش (باير ليفركوزن) وتايفون كوركوت (شتوتغارت).