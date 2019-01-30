مدرب تشيلسي يرحب برحيل هازارد إلى ريال مدريد

هسبريس - د.ب.أ

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، أنه يرحب برحيل اللاعب البلجيكي ايدن هازارد عن صفوف فريقه إذا كان الأخير يفكر في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال ساري في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية ونشرتها اليوم الأربعاء: "عليه أن يقوم بهذا، ايدن يبلغ من العمر 28 عاما، وإذا كان يرغب في الرحيل فاعتقد أنه عليه ذلك".

وأضاف: "بالطبع أتمنى أن يحدث العكس، آمل في أن يبقى هنا، لديه القدرة ليكون اللاعب الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي".

يشار إلى أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي في 2020، وكان النجم البلجيكي قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وذكر هازارد: "إذا كان ريال مدريد يرغب في التعاقد معي فهم يعرفون هناك ما يجب عليهم فعله".

وكاد هازارد أن ينتقل إلى ريال مدريد عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن الصفقة لم تكلل بالنجاح واستمر نجم المنتخب البلجيكي بين جدران "ستامفورد بريدج"، معقل تشيلسي، الذي انضم لصفوفه في 2012 وسجل معه هذا الموسم 13 هدفا في 29 مباراة.