24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. غرسوا فقطعنا.. (5.00)

  2. دورية مراقبة المنتجات تثير حفيظة مصدّرين مغاربة (5.00)

  3. مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)

  4. حرف "تيفيناغ" غير قابل للمساومة (5.00)

  5. انتقال بنعطية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مدرب تشيلسي يرحب برحيل هازارد إلى ريال مدريد

مدرب تشيلسي يرحب برحيل هازارد إلى ريال مدريد

مدرب تشيلسي يرحب برحيل هازارد إلى ريال مدريد
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 30 يناير 2019 - 12:25

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، أنه يرحب برحيل اللاعب البلجيكي ايدن هازارد عن صفوف فريقه إذا كان الأخير يفكر في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال ساري في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية ونشرتها اليوم الأربعاء: "عليه أن يقوم بهذا، ايدن يبلغ من العمر 28 عاما، وإذا كان يرغب في الرحيل فاعتقد أنه عليه ذلك".

وأضاف: "بالطبع أتمنى أن يحدث العكس، آمل في أن يبقى هنا، لديه القدرة ليكون اللاعب الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي".

يشار إلى أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي في 2020، وكان النجم البلجيكي قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وذكر هازارد: "إذا كان ريال مدريد يرغب في التعاقد معي فهم يعرفون هناك ما يجب عليهم فعله".

وكاد هازارد أن ينتقل إلى ريال مدريد عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن الصفقة لم تكلل بالنجاح واستمر نجم المنتخب البلجيكي بين جدران "ستامفورد بريدج"، معقل تشيلسي، الذي انضم لصفوفه في 2012 وسجل معه هذا الموسم 13 هدفا في 29 مباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.