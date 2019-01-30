الإصابة تغيب نيمار عشرة أسابيع عن الملاعب

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع بسبب الإصابة في مشط قدمه، وسيغيب بالتالي عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

لكن أغلى لاعب في العالم لن يخضع لعملية جراحية بحسب ما أكد سان جرمان، كاشفا بأن نجم برشلونة الإسباني السابق وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، قد يعيده إلى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في حال تأهل النادي الباريسي.

وسبق لمدرب سان جرمان الألماني توماس توخل القول بأنه "سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد" في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم 12 فبراير، لكن التأكيد الرسمي جاء الأربعاء ليكشف بأنه لن يكون قادرا أيضا على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 مارس.

وتعرض نيمار لإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الاصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وكشف الجهاز الطبي لنادي سان جرمان في بيان صحافي مقتضب بعد الاصابة مباشرة أن "الفحوصات الأولية التي اجريت اظهرت اصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة".

ويأتي غياب نيمار، الذي سجل 13 هدفا في 13 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، بعد خسارة سان جرمان لجهود نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي أصيب في الكاحل الأيسر أمام غانغان الأسبوع الماضي. كما يفتقد نادي العاصمة للاعب وسطه أدريان رابيو الذي عاقبه لرفضه تمديد عقده.

وحاول النادي الباريسي تعويض الغيابات بضمه لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبورغ الروسي بموجب عقد لفترة 4 أعوام ونصف.