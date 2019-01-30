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الرئيسية | رياضة | المغرب يصطدم بالجزائر في تصفيات "شان 2020"

المغرب يصطدم بالجزائر في تصفيات "شان 2020"

المغرب يصطدم بالجزائر في تصفيات "شان 2020"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 16:45

أوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (إثيوبيا 2020) التي أقيمت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، المنتخب الوطني في مواجهة نظيره الجزائري.

وستجرى مباراة الذهاب بالجزائر على أن تقام مقابلة الإياب بالمغرب. وجرت القرعة، على هامش اجتماع لجنة تنظيم هذه التظاهرة القارية التي تضم 25 عضوا.

ويتأهل إلى نهائيات النسخة السادسة من بطولة "الشان" بإثيوبيا المخصصة للاعبين المحليين، 15 منتخبا إفريقيا من أصل ال 47 منتخبا التي ستتبارى في التصفيات المؤهلة.

وتم خلال هذا الاجتماع، اعتماد شكل التنافس في التصفيات وتأهل المنتخبات الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، وسيجري وفق نظام إقصائي حسب 6 مناطق جغرافية:

- المنطقة الشمالية: منتخبان -المنطقة الغربية (أ) :منتخبان

- المنطقة الغربية (ب) : 3 منتخبات

-المنطقة الوسطى : 3 منتخبات

-المنطقة الوسطى الشرقية : منتخبان + منتخب إثيوبيا

- المنطقة الجنوبية : ثلاث منتخبات وستعلن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" عن تواريخ المباريات (التاريخ والساعة) في وقت لاحق.

وكان المنتخب الوطني قد توج بالنسخة الخامسة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي أقيمت السنة الماضية بالمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - متابع الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:12
بالتوفيق لاسود الاطلس رغم غياب بنعطية و بوصوفة وغيرهم
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-26
2 - miloudi الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:32
حظ سعيد لفريقنا المغربي بالرغم من غياب بعض اللاعبين لكبرهم في السن والبديل لهم سيكون صعب للغاية .
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4
3 - ابو ادم الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:39
ا لشان يشارك فيه اللاعبين المحليين.مغادي تشوف لا بنعطية لا بوصوفة.هذا كاس ديال بانون ورباعتو.اما بنعطية كيشارك فالكاس لي فيه اشرف داري.
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11
4 - متتبع الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:45
بطولة الشأن غير معترف بها من الفيفا . وليست لها اهمية كبيرة .الاهم هو بطولة افريقيا للامم التي ستحتظنها مصر صيف 2019
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4
5 - ولد الري______ش الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:55
لكي تعلموا فقط ان هناك من يسارع للتعليق دون ان يعلم مضمون المقال,الشان للمحليين ,المغرب بطل النسخة الماضية اعتقد انه جاهز لمواجهة الاشقاء الجزائريين ومن حسن حظنا ان كل من لمع نجمه بالبطولة الجزائرية يحترف,ولكن يجب اخذ الحيطة والحذر فاللاعب الجزائري محارب بطبعه ويقاتل بشراسة ,ولنا امتياز جيد حيث سنلاقيهم اولا بالجزائر ونستقبلهم ثانيا,بالتوفيق لمنتخبنا في مسيرته.
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2
6 - hamid الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:55
المواجهات المغربية الجزائرية دائما تصب في مصلحة المنتخب المغربي
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