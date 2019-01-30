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كُتّاب وآراء
المغرب يصطدم بالجزائر في تصفيات "شان 2020"
أوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (إثيوبيا 2020) التي أقيمت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، المنتخب الوطني في مواجهة نظيره الجزائري.
وستجرى مباراة الذهاب بالجزائر على أن تقام مقابلة الإياب بالمغرب. وجرت القرعة، على هامش اجتماع لجنة تنظيم هذه التظاهرة القارية التي تضم 25 عضوا.
ويتأهل إلى نهائيات النسخة السادسة من بطولة "الشان" بإثيوبيا المخصصة للاعبين المحليين، 15 منتخبا إفريقيا من أصل ال 47 منتخبا التي ستتبارى في التصفيات المؤهلة.
وتم خلال هذا الاجتماع، اعتماد شكل التنافس في التصفيات وتأهل المنتخبات الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، وسيجري وفق نظام إقصائي حسب 6 مناطق جغرافية:
- المنطقة الشمالية: منتخبان -المنطقة الغربية (أ) :منتخبان
- المنطقة الغربية (ب) : 3 منتخبات
-المنطقة الوسطى : 3 منتخبات
-المنطقة الوسطى الشرقية : منتخبان + منتخب إثيوبيا
- المنطقة الجنوبية : ثلاث منتخبات وستعلن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" عن تواريخ المباريات (التاريخ والساعة) في وقت لاحق.
وكان المنتخب الوطني قد توج بالنسخة الخامسة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي أقيمت السنة الماضية بالمغرب.