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الرئيسية | رياضة | الفرنسي كارتيرون يقود الرجاء رسميا بدل غاريدو

الفرنسي كارتيرون يقود الرجاء رسميا بدل غاريدو

الفرنسي كارتيرون يقود الرجاء رسميا بدل غاريدو
*هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:05

توصلت إدارة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي مع المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، لقيادة السفينة التقنية للفريق البيضاوي، خلفا لخوان كارلوس غاريدو، بعقد يمتد لموسم كروي ونصف.

ووقع الفريق البيضاوي مع المدرب الجديد، بعد جلسة طويلة تم من خلالها التفاوض على تفاصيل العقد، خصوصا المتعلقة بالشروط المالية، إذ لم يقبل مسؤولو الرجاء، بشروط المدرب الفرنسي، قبل الاتفاق على قيادته للفريق، براتب شهري محدد في 35 مليون سنتيم.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ودادي الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:20
مع الأسف فلوس اللبن تايديهوم زعطوط . كانظن كون خلاو غير السفري مدرب للفريق يكون احسن
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2 - متتبع الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:26
آخر فريق دربه هو الأهلي المصري وثم الانفصال معه بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي في كأس العصبة وإقصاء الأهلي من كأس زايد للأندية

هل سينجح مع الرجاء البيضاوي ؟؟؟

الجواب : المباريات القادمة خصوصا مسابقات كأس الكونفيدريالية الافريقية هي الحكم
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3 - مواطن مغربي الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:27
لماذا دائما مدربين أجانب و كأنه ليس لدينا أطر. في الحقيقة من أفضل المدربين اللذين رأيتهم بادو الزاكي و محمد فاخير من دون مبالغة فأينما ذهبوا يتركون انطباعا حسنا و نتائج طيبة بالنسبة للأندية التي يتولون قيادتها. ففاخير هو من تابر و كد لجعل الرجاء قويا في فترة سابقة و حل محله البنزرتي وكلاها باردة. و أيضا الزاكي كون أفضل منتخب مغربي في 2004 بغض النظر عن الأندية اللتي قادها و بأجر شهري أقل من اللذي يطلبه الأطر الأجانب
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4 - دارلمان G-H الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:31
غاريدو عاقب اللاعبين الذين فضلو البقاء في مراكش على العودة الى كازا مع الفريق فتمت اقالته
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5 - كوايري سابق الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:37
مدرب غني عن التعريف ويعرف الكرة الافريقية جيدا، حقق نتائج كبيرة كمدرب مازمبي الكونكولي ولعب هذه السنة نهاىي كاس افريقيا للاندية البطلة كمدرب للاهلي المصري وانهزم امام الترجي، كل التوفيق للرجاء مستقبلا.
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6 - مغفل الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:41
35 مليون
35 مليون
35 مليون شحال فيها من 400 د ريال
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7 - النورس الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:43
جلب مدرب ليس كاف بل يجب انتداب لاعببن في المستوى المطلوب
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8 - اعطيو خيرنا لغيرنا الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:48
أتساءل لماذا الفرق المغربية لا تعطي فرصة للمدربين المحليين راه بصراحة كاين مدرين عندهم خبرة كبيرة في هذا المجال خاص غير اللاعبين الانضبات واحترام المدرب وايجيب الله تعالى التيسير عوض يتقام عليهم واحد من الغرب بزبالة ديال الفلوس. و فيها مصلحة للبلاد وأولاد للبلاد
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9 - Bozar الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:58
نتمنى له التوفيق ....ما اريد قوله هو اننا اليوم فزنا على الجديدة لكن ما لاحضته ولم يعجبني هو اننا عندما نسجل الهدف و يبدئ الخصم يهيج ويبحث بقوة عن هدف التعديل تجد لاعبي الرجاء عوض ان يهدؤوا ويلعبوا بتركيز على المرتدات لقتل المباراة عوض ذلك تجدهم يرتعدون ويقفقفون ويشتتون الكرات و كأنهم لم يلعبوا الكرة من قبل ....يا الاهي هدا هو عيب هؤلاء اللاعبين ...يجب عليكم ان تلعبوا بتركيز وهدوء وتمرير الكرة بسهولة...يعني لعبوها ساهلة ....وهدا يردني الى الكلام عن وسط الرجاء هو وسط ضعيف يجب اقحام لاعب وسط فنان و هادئ لان بوسط فيه نياصي لن نطيس اي شيء ..ناناح لاعب متعثر في جريته و بطيء في تمريراته ...لعب الرجاء يرتكز على 6و8و10 هاءلين من دونهم لن تدور الرجاء ...بالنسبة للمدرب الجديد يجب على الكل مساعدته والصبر عليه لان تشكيلة الرجاء ناقصة و متعبة و فيها لاعبين معطوبين اذن يجب اعطاء الفرصة للجميع ....التركيز التركيز والهدوء هي سمات اللاعب الرجاوي الحقيقي ...مبروك الهارتريك لياجور هكدا نريدك دائما المراوغة باليمنى والصلية باليسرى
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10 - قارى الأربعاء 30 يناير 2019 - 21:11
لماذا هذا التهافت على المدرب الاجنبي؟
اليوم انتصر الفريق على فريق قوي في البطولة الوطنية وخارج ملعبه بتأطير مغربي.
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