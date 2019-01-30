الفرنسي كارتيرون يقود الرجاء رسميا بدل غاريدو

*هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

توصلت إدارة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي مع المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، لقيادة السفينة التقنية للفريق البيضاوي، خلفا لخوان كارلوس غاريدو، بعقد يمتد لموسم كروي ونصف.

ووقع الفريق البيضاوي مع المدرب الجديد، بعد جلسة طويلة تم من خلالها التفاوض على تفاصيل العقد، خصوصا المتعلقة بالشروط المالية، إذ لم يقبل مسؤولو الرجاء، بشروط المدرب الفرنسي، قبل الاتفاق على قيادته للفريق، براتب شهري محدد في 35 مليون سنتيم.

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