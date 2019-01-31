24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3519:0120:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "رفاق الأموي" يناهضون "الانحباس الاجتماعي" في ذكرى 20 فبراير (5.00)

  2. مشروع "خط الغاز" بين نيجيريا والمغرب يدخل مرحلة التصميم والهندسة (5.00)

  3. نشرة جوية خاصة تتوقع أمطارا ورياحا قوية بالمغرب (5.00)

  4. تقرير يوصي بالاقتصاد الأزرق لتقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب (5.00)

  5. السعودية تعلن استعادة 107 ملايير دولار من متهمين بقضايا فساد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء

المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء

المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
هسبورت - محمد أمين متبار*
الخميس 31 يناير 2019 - 12:40

تعاقدت إدارة نادي الرجاء الرياضي رسميا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل خلافة الإسباني كارلوس غاريدو المقال من مهامه، عقب الهزيمة القاسية، التي تكبدها الفريق الأخضر أمام النجم الساحلي التونسي، السبت الماضي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وعلمت "هسبورت" أن العقد الذي يربط الطرفين يمتد لستة أشهر فقط، مع إمكانية التمديد بشكل "أوتوماتيكي" في حال استحسنت إدارة الفريق النتائج المحصل عليها، في ما تبقى من الموسم الجاري، في منافسات البطولة الوطنية وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكذا الكأس العربية، رغم صعوبة المهمة في مباراة العودة.

المصادر ذاتها، أكدت أن المدرب الفرنسي لن يتقاضى أكثر من 35 مليون سنتيم شهريا حتى نهاية عقده، بعدما طالب في مرحلة أولى بـ50 مليونا، مؤكدة في الآن ذاته وجود بعض التحفيزات المعمول بها في تعاقدات المدربين والأندية، بغرض الدفع بالطاقم التقني إلى تحقيق نتائج مرضية.

وسيكون يوسف السفري مساعدا لباتريس كارتيرون، بما أنه "ابن الدار" وعارف بخبايا الرجاء وشخصية اللاعبين الموجودين حاليا داخل المجموعة "الرجاوية"، ناهيك عن طريقة لعب الفريق، وضرورة وجوده رفقة المدرب الفرنسي، الذي يخوض أول تجربة له في المغرب بعد مسار حافل في إفريقيا.

ودرب كارتيرون فريق الأهلي المصري في آخر تجاربه الإفريقية، كما قاد فريق مازيمبي الكونغولي في مرحلة سابقة، وفريق وادي دجلة المصري والنصر السعودي، عقب بدايته في عالم للتدريب، التي كانت رفقة "كان" ثم ديجون الفرنسيين قبل 10 سنوات.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mgharreb الخميس 31 يناير 2019 - 12:58
Le football marocain est mort car on n’a plus de joueurs de calibre c’est pour cela on import des joueurs de l’afrique. Avant non seulement les joueurs etaient de qualite ‘ ils avaient le sense de sacrifice pour leur equipes, maintenant on ne voit que des zwezos, tu les pousses, ils tombent comme des marionnettes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - sigis الخميس 31 يناير 2019 - 13:02
لن نتخلص من عقدة المدرب الأجنبي رغم إن بلادنا تنتج اطر رياضية كبيرة ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.