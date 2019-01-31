المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء

هسبورت - محمد أمين متبار*

تعاقدت إدارة نادي الرجاء الرياضي رسميا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل خلافة الإسباني كارلوس غاريدو المقال من مهامه، عقب الهزيمة القاسية، التي تكبدها الفريق الأخضر أمام النجم الساحلي التونسي، السبت الماضي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وعلمت "هسبورت" أن العقد الذي يربط الطرفين يمتد لستة أشهر فقط، مع إمكانية التمديد بشكل "أوتوماتيكي" في حال استحسنت إدارة الفريق النتائج المحصل عليها، في ما تبقى من الموسم الجاري، في منافسات البطولة الوطنية وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكذا الكأس العربية، رغم صعوبة المهمة في مباراة العودة.

المصادر ذاتها، أكدت أن المدرب الفرنسي لن يتقاضى أكثر من 35 مليون سنتيم شهريا حتى نهاية عقده، بعدما طالب في مرحلة أولى بـ50 مليونا، مؤكدة في الآن ذاته وجود بعض التحفيزات المعمول بها في تعاقدات المدربين والأندية، بغرض الدفع بالطاقم التقني إلى تحقيق نتائج مرضية.

وسيكون يوسف السفري مساعدا لباتريس كارتيرون، بما أنه "ابن الدار" وعارف بخبايا الرجاء وشخصية اللاعبين الموجودين حاليا داخل المجموعة "الرجاوية"، ناهيك عن طريقة لعب الفريق، وضرورة وجوده رفقة المدرب الفرنسي، الذي يخوض أول تجربة له في المغرب بعد مسار حافل في إفريقيا.

ودرب كارتيرون فريق الأهلي المصري في آخر تجاربه الإفريقية، كما قاد فريق مازيمبي الكونغولي في مرحلة سابقة، وفريق وادي دجلة المصري والنصر السعودي، عقب بدايته في عالم للتدريب، التي كانت رفقة "كان" ثم ديجون الفرنسيين قبل 10 سنوات.

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