24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:35
|19:01
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتفاء بطلبة مغاربة
- التهديد وحفر الآبار يُشعلان مواجهة النيابة ودفاع "مول 17 مليار"
- هل اختار بنعطية "الموت الرحيم" لمساره الكروي في الدحيل القطري؟
- المردودية محور عقد كارتيرون في تدريب الرجاء
- باحثة مغربية تدعو إلى "تمكين النساء" لمجابهة التطرف والإرهاب
شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)
الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)
- قضية "الأستاذ المعجزة" تعيد جدل الدروس الخصوصية إلى الواجهة - (75)
- شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور - (72)
- الفهري يكتب: هل من حل ثالث لإشكال لغات التعليم في المغرب؟ - (69)
- دعم المغرب للمعارضة الفنزويلية .. تصفية حسابات أم تبعية دولية؟ - (68)
- مشروع "خط الغاز" بين نيجيريا والمغرب يدخل مرحلة التصميم والهندسة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هسبورت تتألق في الجائزة الدولية للصحافة الرياضية
احتل محمد فنكار، صحفي بجريدة "هسبورت"، المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في جائزة أفضل مقال عن صنف "العمود"، خلال مشاركته في الجائزة الدولية للصحافة الرياضية، المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS).
ونال الصحفي محمد فنكار المرتبة الأولى في القارة الإفريقية في صنف "أفضل عمود" بمشاركته بمقال: "قيمة صلاح = الصيد البحري.. الفوسفاط = حقوق نقل البروميير ليغ.. صناعة السيارات = عشرة لاعبين"، أمام منافسة قوية مع أفضل الصحفيين الأفارقة.
وفي السياق نفسه وجد مقال صحفي "هسبورت" مع أفضل 20 مقالة في صنفه على المستوى الدولي، والمغربي الوحيد في هذه القائمة، منافسا أزيد من 1273 مشاركا ينتمون إلى 119 بلدا.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة النهائية في إفريقيا عرفت مشاركة أربعة مغاربة، من بينهم محمد فنكار من "هسبورت"، وأمين بيروك من إذاعة "راديو مارس" في فئة الإذاعة، وبوشعيب بغادى من "رتاج بريس" في فئة الوثائقي، ومحمد بنشريف ممثلا للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع في فئة ملف الصور.