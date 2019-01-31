هسبورت تتألق في الجائزة الدولية للصحافة الرياضية

هسبورت من الدار البيضاء

احتل محمد فنكار، صحفي بجريدة "هسبورت"، المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في جائزة أفضل مقال عن صنف "العمود"، خلال مشاركته في الجائزة الدولية للصحافة الرياضية، المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS).

ونال الصحفي محمد فنكار المرتبة الأولى في القارة الإفريقية في صنف "أفضل عمود" بمشاركته بمقال: "قيمة صلاح = الصيد البحري.. الفوسفاط = حقوق نقل البروميير ليغ.. صناعة السيارات = عشرة لاعبين"، أمام منافسة قوية مع أفضل الصحفيين الأفارقة.

وفي السياق نفسه وجد مقال صحفي "هسبورت" مع أفضل 20 مقالة في صنفه على المستوى الدولي، والمغربي الوحيد في هذه القائمة، منافسا أزيد من 1273 مشاركا ينتمون إلى 119 بلدا.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة النهائية في إفريقيا عرفت مشاركة أربعة مغاربة، من بينهم محمد فنكار من "هسبورت"، وأمين بيروك من إذاعة "راديو مارس" في فئة الإذاعة، وبوشعيب بغادى من "رتاج بريس" في فئة الوثائقي، ومحمد بنشريف ممثلا للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع في فئة ملف الصور.