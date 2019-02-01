الجامعة تجذب الأرجنتين إلى المغرب بمليون دولار

هسبورت - محمد أمين متبار*

أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حضور منتخبه الوطني الأول، بكامل نجومه، إلى المغرب، من أجل خوض مباراة ودية إعدادية للاستحقاقات المقبلة، وذلك يوم 26 مارس المقبل، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، يتقدمهم النجم العالمي ليونيل ميسي.

وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع، أن جامعة الكرة قدمت مبلغ مليون دولار (مليار سنتيم تقريبا) للاتحاد الأرجنتيني، من أجل قبول الحضور إلى المغرب وخوض المباراة، التي تدخل في إطار التأهب لكأس أمم إفريقيا المقبلة، وذلك 3 أيام فقط بعد مباراة مالاوي، التي تحتضنها الأخيرة لحساب تصفيات "كان" 2019.

وأشارت المصادر ذاتها أن مشاركة ميسي، الذي ينتظر أن يبصم على أول مشاركة له رفقة "التانغو" منذ المشاركة في "مونديال" روسيا الصيف الماضي، تظل أساسية ومن بين الشروط التي قدمها مسؤولو جامعة الكرة المغربية إلى نظرائهم الأرجنتينيين، على أن تتقلص المنحة المخصصة من الجامعة بشكل كبير في حال عدم مشاركة نجم برشلونة الإسباني.

وكانت جامعة كرة القدم تحضر لمواجهة المنتخب الإنجليزي، إلا أن تشبث اتحاد الأخير بخوض المباراة قبل مواجهة مالاوي، دفع الـFRMF إلى تغيير الوجهة صوب منتخب آخر عملاق، قبل أن يستقر الأمر على المنتخب الأرجنتيني.

وسبق للفريق الوطني أن واجه منتخب الأرجنتين في مناسبتين وديا، سنة 1994 بمدينة سالتا الأرجنتينية، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من توقيع أبيل بالبو ومارادونا وهوغو بيريز، فيما سجل حسن كشلول للمغرب، بينما انتهت المباراة الثانية بملعب محمد الخامس سنة 2004 بخسارة الفريق الوطني أيضا بهدف نظيف، من توقيع كيلي غونزاليس.

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