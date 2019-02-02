فصائل الرجاء والوداد تواجه الشغب بميثاق شرف

هسبورت - آمال لكعيدا*

وضعت "كورفا سود" و"كورفا نور"، معقل الفصائل المشجعة للرجاء والوداد البيضاويين، على التوالي، ميثاق شرف، يتضمن قواعد والتزامات مع توقيف بعض الأنشطة مؤقتاً، من أجل الحد من مسببات الشغب وأحداث العنف التي تصم العلاقة بين جماهير الغريمين.

البلاغ المشترك لأولتراس "غرين بويز" و"إيغلز" و"الوينرز"، الذي أثار ردود فعل مختلفة، جلها اعتبرت أن الخطوة ذكية، لمواجهة الرقابة المفروضة على الحركية، خاصةً في الدار البيضاء، والذي وصف "الأولتراس" باللعبة، اعتبر أن هذه الأخيرة ما زالت قائمة ومنحصرة في محيط المدرجات.

وفي ما يلي، بنود الميثاق:

-منع رسم "الغرافيتي"، وكل أشكال الرسم على الجدران بشكل مؤقت، انطلاقاً من أن معظم الصراعات القائمة داخل معظم الأحياء تكون ولدى هذا السبب.

- احترام أماكن التجمعات والاجتماعات لكل مجموعة وعدم الزحف لمناطق أية مجموعة، سواء بعد نهاية التجمع أو قبل ذلك.

-في حال وقوع مناوشات، الألتزام بعدم التربص والتعرض للأعداء بمنازلهم وعدم القيام بردود فعل متسرعة، دون التواصل مع المسؤولين على المجموعات.

-الأسلحة البيضاء والألعاب النارية (fusée) ممنوعة تماماً في أي اصطدام يحصل بين المجموعات عبر العالم، وعليه نجدد التذكير على ضرورة احترام ثقافة الأولتراس، وعدم تلطيخ صورتها.

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