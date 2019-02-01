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الرئيسية | رياضة | أشرف لزعر ينتقل إلى تشيفلد وينزداي الإنجليزي

أشرف لزعر ينتقل إلى تشيفلد وينزداي الإنجليزي

أشرف لزعر ينتقل إلى تشيفلد وينزداي الإنجليزي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 01 فبراير 2019 - 22:18

غَادر اللاعب الدولي المغربي، أشرف لزعر، خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، أسوار فريقه نيوكاسل، لينضم إلى صفوف تشيفلد وينزداي، على سبيل الإعارة، إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وعَانَى أشرف لزعر كثيرا من غياب التنافسية داخل نيوكاسل، بفعل تواصل تجاهله في تشكيلة الفريق، قبل أن يختار في الفترة الحالية، الانتقال إلى صفوف تشيفلد وينزداي، على سبيل الإعارة، مع إمكانية بقائه لموسم إضافي، حسب مردوده.

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1 - ودادي الجمعة 01 فبراير 2019 - 23:09
هده إشارة للناخب الوطني للمناداة عليه لتعزيز صفوف المنتخب الوطني
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