أشرف لزعر ينتقل إلى تشيفلد وينزداي الإنجليزي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

غَادر اللاعب الدولي المغربي، أشرف لزعر، خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، أسوار فريقه نيوكاسل، لينضم إلى صفوف تشيفلد وينزداي، على سبيل الإعارة، إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وعَانَى أشرف لزعر كثيرا من غياب التنافسية داخل نيوكاسل، بفعل تواصل تجاهله في تشكيلة الفريق، قبل أن يختار في الفترة الحالية، الانتقال إلى صفوف تشيفلد وينزداي، على سبيل الإعارة، مع إمكانية بقائه لموسم إضافي، حسب مردوده.

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