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الرئيسية | رياضة | رونار يحترم مغاربة "بطولات الخليج" ويرهن مستقبله بـ"كان 2019"

رونار يحترم مغاربة "بطولات الخليج" ويرهن مستقبله بـ"كان 2019"

رونار يحترم مغاربة "بطولات الخليج" ويرهن مستقبله بـ"كان 2019"
هسبورت - محمد فنكار*
السبت 02 فبراير 2019 - 11:30

اعتبر الناخب الوطني هيرفي رونار أن انتقال اللاعبين الدوليين إلى الخليج يعود بالأساس لاختيارات شخصية لن يلومهم عليها، خاصة وأن المنتقلين إلى هذه الدوريات بلغوا سنا متقدمة.

وكشف رونار في تصريح لـ"هسبورت" عن احترامه لقرارات العديد من الأسماء التي انتقلت إلى بعض البطولات الخليجية، وأن ذلك لن يؤثر على اختياراته، موضحا أن تقدم اللاعبين في السن يتيح لهم مثل هذه الخيارات.

وتحدث "الثعلب" أيضا عن بعض الاختيارات، حيث لام أشرف بنشرقي، مهاجم "لانس" الفرنسي حاليا، على انتقاله في وقت سابق إلى الدوري السعودي، باعتباره لاعبا شابا ولازال أمامه وقت طويل قبل اتخاذ هذا القرار، مبرزا أن الأمر هفوة غير مقبولة بالنسبة إليه، فيما يتقبل قرار مبارك بوصوفة باللعب في الإمارات سابقا لسنه المتقدم، "كما لم يمنعه ذلك من تقديم مستويات ممتازة"، يضيف الناخب الوطني.

وبخصوص مستقبله مع المنتخب بعد كأس إفريقيا المقبلة في مصر، قال رونار إنه قضى سنوات رائعة رفقة الجيل الحالي، وبعد كأس إفريقيا ستتغير العديد من المعطيات برحيل أعمدته، وسيتم الحسم في الأمر بعد ذلك.

وعن التتويج بـ"CAN 2019"، أوضح المصدر ذاته أن"الأمور معقدة لكون أن النسخة الحالية تعرف مشاركة منتخبات قوية، بوجود مصر والسنغال، وهما أبرز المنتخبات التي تتوفر على لاعبين بمهارات عالية.

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