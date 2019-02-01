الركراكي: الوداد الأفضل .. والفتح سيعود قَريبا

هسبورت - محمد فنكار*

أَكَّد وليد الركراكي، مدرب اتحاد الفتح الرياضي، أن الوداد الرياضي قادر على التتويج بالبطولة الاحترافية لتوفره على أفضل مجموعة هذا الموسم، مبرزا أن الفريق الذي يستحق ذلك وفقا للعديد من المعطيات.

وقال الركراكي في تصريح خصَّ به "هسبورت" إن الفريق "الأحمر" يتوفر على فريق جيد وفي إمكانه نيل لقب الموسم الجاري، خاصة وأنه يمتلك فريقا قادرا على ذلك، وإلى حدود نهاية الشطر الأول، فكل المؤشرات توحي بذلك في انتظار الدورات المقبلة واستفاقة الأندية الأخرى كالرجاء البيضاوي واتحاد طنجة وفرق أخرى.

وأَوْضَح مدرب الفتح الرياضي أنه لاحظ أن الوداد حضَّر بشكل جيد للموسم، ويركز من أجل الحصول على لقب الموسم الجاري، ولم أقصد بتصريحاتي الإساءة لأي أحد، ويجب احترام وجهة نظري واختلاف الأفكار.

وبخصوص فريق الفتح الرياضي، قال الركراكي إن الفريق حاليا في مركز جيد وسط جدول الترتيب، وسيعمل على مواصلة العمل مع المجموعة من أجل احتلال أفضل المراكز، وإن مرت الأمور بالشكل المطلوب، فالفريق سيبحث عن مركز مؤهل للمشاركة في المسابقات الإفريقية.

وأضاف أيضا أن المشاركة الإفريقية صعبة في ظل منافسة أندية عديدة للتأهل لها، ويلزمها إعداد جيد بحكم قوتها، وسيعمل مع مجموعته جاهدا من أجل تحسين المركز أولا في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج المباريات المقبلة.

وأَبرز المصدر ذاته أن الانتدابات الأخيرة في "المركاتو" الشتوي الجاري ستساعد على تقوية الفريق، ولا بد من الاشتغال على الأهداف المسطرة، ويلزم الاجتهاد في العمل لتحسين النتائج وتكوين مجموعة قوية مستقبلا، مبرزا بأنه راض نسبيا عن مركز الفريق في الدوري بعد نهاية الشطر الأول من البطولة.

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